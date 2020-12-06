Yeni normal

Son iki maçına bakarak "Galatasaray'da işler rayına oturuyor" diye düşünüyorduk ki dün akşamki oyunla kafalarımız yine karıştı. Dört puan aldığı son iki maçında, eksikler nedeniyle, zorunluluktan kurulan bir takıma göre fazlasıyla beğeni toplamıştı, Terim'in "yeni normal" takımı. Bu süreçte forma şansı bulan ve ideal onbirde başlamayan isimlerden Diagne, Emre Taşdemir ve Oğulcan dışında formayı gerçek anlamda kapan bir üçüncü isim saymaya kalksak herkes farklı görüşte çıkacaktır tahminimce. Emre, Linnes, Donk, Fatih, Emre Kılınç ve hatta yeni göreviyle Feghouli tam anlamıyla güven vermiyor. Eksikler takıma döndüğünde, saydığım isimlerden daha iyi bir takım performansının çıkacağının garantisi yok. Anladığım kadarıyla takımın inişli çıkışlı performansının en önemli sebebi; mental. Buna; Terim'in maç önü yaptığı açıklamada "maçlardan önce kamp yapmıyor ve deplasmana da maç günü gitmeyi düşünüyoruz" demesi önemli bir işaret.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

Kolay değil elbette; tüm gezegende süren pandemiye rağmen "tam gaz" yola devam eden her takım gibi G.Saray da zorlanıyor. Umuyorum, Florya'da, toplu halde ve tek tek takımın tüm bireylerine profesyonellerce psikolojik destek veriliyordur. Dün akşamki maç dahil son dört maçtaki birbiriyle alakasız performansların bence başka bir açıklaması yok. Yeni normalde bizler evlerimizde oturmuş, bizleri heyecanlandırmaya ve eğlendirmeye devam eden futbolculara, teknik adamlara biraz fazla yükleniyoruz galiba. Kabul edelim; şu dönemde, sadece G.Saray'dan değil, tüm takımlardan, istikrarlı ve üst düzey performans beklemek bence büyük bir haksızlık.