Ciddiyetsizlik

Kyserispor kalecisi Lung sezonun en görkemli 45 dakikalık bireysel performanslarından birini sergileyince, en az üç farkla bitebilecek ilk devre golsüz geçildi. Galatasaray, Lung'un kurtarışlarından yorgun düşmüş bir halde ikinci yarıya başladı. Terim'in 9 eksikle sahaya sürdüğü takım 45-55 arası bir miktar bocaladıktan ilk yarıda bıraktığı yerden devam ederek sayısız pozisyonu cömertçe harcadı. Oğulcan Çağlayan yetenekli bir oyuncu ama henüz Galatasaray 11'i seviyesinde değil. Muğdat'ın kırmızı kart görerek sebebiyet verdiği penaltıyı Diagne gole çevirince Galatasaray farka gidecek sandım.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

Golün birkaç dakika sonrasıydı ki, tam "Donk, top ayağındayken de, rakipteyken de, yerden, havadan ne kadar iyi; bu adam niye yedek?" diye düşünürken Campanharo'ya asist yaptı ve skor 1-1'e geldi. Bu özelliklerine rağmen, hem yedek olmasının, hem de dün akşam on kişi kalan rakipten yenen golün sebebi aynıydı; "ciddiyetsizlik"... Sarı kırmızılıların son dakikalarda rakip ceza sahası civarındaki ne yapacaklarını bilmez haldeki çırpınışları çok garipti. Şut çekecekken pas verenler, pas verecekken kalabalığa dalanlar vs vs vs... Galatasaray, dün akşam kamyonla gol kaçırdığı maçta, yarım saat bir kişi eksik oynayan, ortaya koyduğu kötü futbolla sosyal medyadaki taraftarınca ağır eleştirilen Kayserispor 'u bile yenemedi. Yazı bu kadar!