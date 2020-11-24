Ciddiyetsizlik

Kyserispor kalecisi Lung sezonun en görkemli 45 dakikalık bireysel performanslarından birini sergileyince, en az üç farkla bitebilecek ilk devre golsüz geçildi. Galatasaray, Lung'un kurtarışlarından yorgun düşmüş bir halde ikinci yarıya başladı. Terim'in 9 eksikle sahaya sürdüğü takım 45-55 arası bir miktar bocaladıktan ilk yarıda bıraktığı yerden devam ederek sayısız pozisyonu cömertçe harcadı. Oğulcan Çağlayan yetenekli bir oyuncu ama henüz Galatasaray 11'i seviyesinde değil. Muğdat'ın kırmızı kart görerek sebebiyet verdiği penaltıyı Diagne gole çevirince Galatasaray farka gidecek sandım.

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