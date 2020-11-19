Fosforlu tulum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gerçekten çok zeki bir insan… İcraatlarını beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz orası size kalmış ama son hamlesiyle bir kez daha ne büyük stratejist olduğunu bir kez daha gösterdi.

Sarı kırmızılı camiada bir süredir gölge yönetim kurullarıyla iddialı şekilde seçim hazırlığı yapan isimleri bilmeyen yoktu.

Nitekim; seçim kararı ile ''ışık hızı'' ile açıklanan adaylıklara tanıklık ettik. Ancak başkanlık hayali kuran isimlerin hayli aceleci hatta acemice davrandığı kanaatindeyim. Durduk yere, YAPILMAYACAĞI KESİN olan bir seçime adaylık açıklamakla faydadan çok zarar göreceklerini açıklamak durumundayım. 2021 mayısında yapılacağını tahmin ettiğim seçime kadar adeta fosforlu işçi tulumuyla her yerden görülecek şekilde, her hamleleri, hareketleri ve iletişimleri takip edilecek. Oysa ki Galatasaray'da seçimler, genel kurulun yapılacağı güne birkaç hafta kala şekillenir. Şimdi o vakte kadar güçlenecekler mi yoksa güç kaybederek zayıflayacaklar mı hep beraber göreceğiz.

En çok merak edilen konu Cengiz'in aday olup olmayacağı... Bence kesinlikle olmayacak ama bir çırpıda adaylıklarını açıklayanların karşısında güçlü bir adaylık için elinden ne geliyorsa yapacak. Cengiz'in camiadaki ve yönetim kurulundaki seçim sopası gösterenlere ''alın size seçim'' demesiyle kendisine bir miktar huzur ve zaman kazandırması önemli bir başarı… Üstelik muhalefet eden isimlere adaylıklarını açıklatmayı da başardı.

En önemlisi ise basketbol şubesi ekseninde birbirlerine dalan MEVCUT YÖNETİM içindeki iki grubun ellerinden ''SEÇİME GİDELİM'' şantajını almış olması... Futbolda kazandıkça güçlenecek, kaybettikçe sallanacak olsa da mevcut başkan gerçekten çok özel bir insan...