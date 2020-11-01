Boş kağıt

45+2'deki gole kadar Galatasaray resmi Twitter hesabı ilk 45 bittiğinde maçla ilgili yalnızca iki mesaj atabilmişti. Mesaj 1: "22' Ömer Bayram'ın serbest vuruştan şutu yandan auta çıkıyor." Mesaj 2: "32' Etebo'nun ceza sahası dışından şutu auta çıkıyor." Maçı izleyenler biliyor; bu iki enstantaneyi bildirmek ancak sosyal medyacıların 'boş kağıt vermeyelim' zorlamasıyla mümkündü (tıpkı benim görevim gereği bu yazıyı oluşturmak zorunda olduğum gibi). Sekiz oyuncusu Kovid-19 ile boğuşan A.Gücü karşısında, G.Saray'ın ilk isabetli şutu gol olmuştu. Golü atan da sezon öncesi kurtulmaya çalışılan, hatta 'Arda'nın boşluğunu doldurmak için' oynatıldığı belirtilen Babel'di. Sarı-kırmızılılarda olumlu bir şeyler yapmak için debelenen başka isim Saracchi'nin goldeki payı büyüktü.

Çocuk öyle efor sarf etti ki beden 55'te tepki verdi ve sakatlanarak yerini Taşdemir'e bıraktı. Fatih Hoca, aynı dakikada sahada (adeta) yer işgal eden Diagne'yi oyundan alıp Arda'yı sürdü. Nitekim o dakikadan sonra rakip kaleyle daha çok haşır neşir olan bir takım izledik. Yazılarımı takip edenler, "Terim illa Arda'yı oynatacaksa Falcao ile Diagne'yi kesip Babel'i en uçta oynatmalı" dediğimi anımsayacaklar. Babel'in bu derece önemli bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Falcao'nun geçen haftaki performansı bir istisna olursa sezon boyunca o cümlemi hatırlatmaya devam ederim. Az eleştirdiğim Feghouli'yi bir kenara bırakın, her fırsatta eleştirdiğim Belhanda bile vazgeçilmez konumda (Arda'dan hala emin değilim).

Galatasaray dün akşamki ilk 11'i ve oyunuyla, bırakın Süper Ligi, bir alt ligde bile şampiyon olamaz. Babel'i zor da olsa kanıksayan Terim, Donk'un; Etebo, Taylan ve Ömer üçünden de daha kötü olmadığını kabul etmek zorunda. Tüm Galatasaraylılara sabır diliyorum; galiba çok zor bir sezon olacak.