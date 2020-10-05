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Kasımpaşa'nın, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle sayılmayan golünde Yusuf ofsaytta değildi. VAR'ın devreye girmesi ve faul tespiti (zannımca) doğruydu ama Cüneyt Çakır'ın burnunun dibindeki bu faulü çalmamış olması çok dikkat çekiciydi. Keza; VAR, "hakem, faul enstantanesini gayet iyi gördü ve devam ettirdi" diyerek devreye girmeyebilirdi.

Aytaç'ın çok önemli iki şutunu kurtaran Fatih, bir kornerde boşa çıkarak yine Muslera'yı arattı. Pek çok önemli fırsatı değerlendiremeyen Paşa, öne geçmek için Yusuf'un muazzam golünü bekledi. O Yusuf ki;

G.Saray'ın tüm hücum kanat oyuncularından iyi ve ne gariptir ki sarı kırmızılı formayı ancak fotoğraf çektirmek için giyebiliyor.

Golde kaleci Fatih ve Emre Taşdemir'in hatası olduğunu düşünmüyorum. Hatta Emre Taşdemir, Etobo ile birlikte G.Saray'ın en iyi iki isminden biriydi.

Oyundan erken alınmasına tek şaşırdığım isim Emre Taşdemir değil. İkinci yarının başında Belhanda ve Arda ile birlikte oyundan çıkan üçüncü ismin Feghouli değil de Diagne olması daha makuldü. Altıncı resmi maçın ardından; Fatih, Marcao, Luyindama, Etobo ve Emre Kılnç dışında benim izanıma göre "ideal 11"e yazılacak birinci ve ikinci isim Taylan ile Donk olur, doğrusunu söylemek gerekirse...

Berbat bir orta saha kimyası zikrettiğimin farkındayım. Bunun bir suçlusu varsa, alamayanlar ve satamayanlar arasındadır. İlla kanat bekleri hakkındaki fikrim gerekiyorsa; Linnes'i sağda, Emre Taşdemir'i solda düşünürdüm.

İşkence zoruyla bir isim daha söyletilecek olsa, ağzımdan "Babel" ismi çıkardı.

Yani; Fatih Hoca illa Arda'yı oynatacaksa (ki illa oynatmak istiyor), Babel'i bence santrafor olarak kullansın.

Eminim ki; Diagne ve Falcao'dan daha kötü olamaz.

Terim ve teknik heyeti, oyuncu satılmayacak ve de alınmayacaksa, mevcut rotasyon ilkelerini ve forma adaletlerini sorgulamak zorunda.