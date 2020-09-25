Bayram olsa!

Klasik bir cümle var; "aklı derbideydi" diye... Bu klişe yargıya Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için kısmen katılıyorum. Fatih Hoca, takımındaki her oyuncunun sezonun ilk üç resmi maçını kazanan ideal on birindeki kadar hazır olmadığını elbette bizden daha iyi biliyordur.

Yoğun maç temposunda hele hele son şampiyon Başakşehir'le yapılan ve ezeli rakip Fenerbahçe ile oynayacağı maçın öncesi ve arasında rotasyon onun açısından mecburiydi.

İlk yarı bitişinde sosyal medyadaki Galatasaray taraftarı çok bildik bir şarkıyı farklı sözlerle bir ağızdan söylüyor gibiydi; "Bütün dünya buna inansa/ bir inansa/ ilk çıkan Ömer Bayram olsa"... Uyum sürecindeki Etebo da ikinci yarıda toparlanmasına rağmen ilk yarıda çok etkisizdi.

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