Tempolu futbol

Yeni transferler Omar ve Emre Kılınç performanslarıyla sosyal medyada G.Saray taraftarının beğenisini topladı. Hafta içinde transferlerindeki sıkıntılı durumların haberciler tarafından belgeleriyle ortaya konması bu iki futbolcuyu çok da etkilemiş görünmüyor.

Arda Turan'a yeni transfer ifadesini kullanmaya dilim varmıyor. Yuvaya dönen Arda, elbette ki daha iyi bir oyun vadediyor. Bana sorarsanız onca maç eksiğine rağmen hiç de fena değildi. Ortaya koyduğu oyundan çok seyircisiz bir maçta kolundaki pazu bandının hakkını vererek takım arkadaşlarını olumlu etkiledi. Açık konuşmak gerekirse Donk'suz bir 11'e pek çok kişi gibi ben de şaşırdım. 21 takımlı lig ve Avrupa macerasında Terim geniş bir oyuncu havuzunu her an oynayacakmış gibi hazır tutmak zorunda. Oyuna sonradan giren Babel'in top tekniği, sakinliği ile beklentiden fazlasını veren oyunculardan biri olduğunu vurgulamak lazım.

İlk maç sonrasında olumlu ya da olumsuz kesin ifaleder kulanmak hayli riskli. Sezonun bu ilk resmi sınavından benim anladığım en önemli şey; Terim'in tempolu, topu hızlıca rakip alana taşıyan bir oyun kurgusunu hedeflediği. Babel'i övdük, Donk'un 11'de olmamasına şaşırdık ama onlar oyuna girdikten sonra tempodaki düşüş dikkat çekti. G.Saray'ın yediği gol bir kez daha gösterdi ki Muslera'sız olmuyor. G.Saray tutanı arıyor ama atanı 2 asist, 1 golle oynayıp görkemli bir başlangıç yaptı.