Düşük beklenti – Serkan Korkmaz – Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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Haberler Yazarlar Serkan Korkmaz Düşük beklenti

Düşük beklenti

Haftalardır yazıyorum, söylüyorum, şimdi yine değineceğim... , 'ın hala elindeki en iyi stoper ve orta saha konumunda.
Sarı-kırmızılı taraftarın son yıllardaki kabusu bu sezon da devam ediyor; ihtiyaç duyulan transferler ya yapılmıyor ya da yetişmiyor.
, Tolgay'ı serbest bıraktı, 'Jailson da yolcu' deniyor.
Galatasaraylı yöneticilere, beğenmediğim bu iki futbolcuyu almalarını öneren varsa şaşırmam.
Neden mi? İdeal 11'den (!) gidelim.
Görünen o ki; Diagne ve Falcao ilk 11'de birlikte başlayacak. Bu ikilinin arkasındaki dizilimde Arda ve Feghouli kolay kolay 'kesik' yemez.
Yeni ve herkesten onaylı Kılınç'ı da koyalım; alın size forvet hattı.
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Şimdi geriye dönelim; Muslera'nın yokluğundaki kaleci ve önünde dizilecek dörtlüyü; standartlarında kaçıncı sıraya koyarsınız? Şu ana kadar 10 mevki etti; dikkatinizi çekerim...
Size soruyorum; sona kalan ortanın ortasındaki 11. isim Donk'tan başka kim olabilir ki? Hadi biraz olasılıklardan gidelim; Diagne ya da Emre Kılınç'tan birini kesip, 'a forma verildiğini varsayalım... Takım daha rasyonel bir oyuncu grubuna mı dönüştü yani? Biraz daha ileri giderek fantezi de yapalım... Misal; siz bu yazıyı okurken Galatasaray kadrosuna Gustavo gibi bir isim katılmış olsun ve ligin ilk maçına yetişsin.
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Muslera bir an evvel takıma dönmezse, stoper ikilisi ve kanat bekleri, bildiğimiz standartlarının üzerine çıkamazsa, orta alana EN AZ İKİ oyuncu alınmazsa eğer; Arda'nın olası performansı, Diagne'nin ruh sağlığı, Feghouli ve Falcao'nun sinamekiliğini falan konuşmaya da gerek kalmaz.
Sarı-kırmızılı taraftar kusura bakmasın; sonda söyleyeceğimi başlıkta kullandım zaten...

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