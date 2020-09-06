Düşük beklenti

Haftalardır yazıyorum, söylüyorum, şimdi yine değineceğim... Ryan Donk, Galatasaray'ın hala elindeki en iyi stoper ve orta saha konumunda.

Sarı-kırmızılı taraftarın son yıllardaki kabusu bu sezon da devam ediyor; ihtiyaç duyulan transferler ya yapılmıyor ya da yetişmiyor.

Fenerbahçe, Tolgay'ı serbest bıraktı, 'Jailson da yolcu' deniyor.

Galatasaraylı yöneticilere, beğenmediğim bu iki futbolcuyu almalarını öneren varsa şaşırmam.

Neden mi? İdeal 11'den (!) gidelim.

Görünen o ki; Diagne ve Falcao ilk 11'de birlikte başlayacak. Bu ikilinin arkasındaki dizilimde Arda ve Feghouli kolay kolay 'kesik' yemez.

Yeni ve herkesten onaylı Emre Kılınç'ı da koyalım; alın size forvet hattı.

H H H

Şimdi geriye dönelim; Muslera'nın yokluğundaki kaleci ve önünde dizilecek dörtlüyü; Süper Lig standartlarında kaçıncı sıraya koyarsınız? Şu ana kadar 10 mevki etti; dikkatinizi çekerim...

Size soruyorum; sona kalan ortanın ortasındaki 11. isim Donk'tan başka kim olabilir ki? Hadi biraz olasılıklardan gidelim; Diagne ya da Emre Kılınç'tan birini kesip, Ömer Bayram'a forma verildiğini varsayalım... Takım daha rasyonel bir oyuncu grubuna mı dönüştü yani? Biraz daha ileri giderek fantezi de yapalım... Misal; siz bu yazıyı okurken Galatasaray kadrosuna Gustavo gibi bir isim katılmış olsun ve ligin ilk maçına yetişsin.

H H H

Muslera bir an evvel takıma dönmezse, stoper ikilisi ve kanat bekleri, bildiğimiz standartlarının üzerine çıkamazsa, orta alana EN AZ İKİ oyuncu alınmazsa eğer; Arda'nın olası performansı, Diagne'nin ruh sağlığı, Feghouli ve Falcao'nun sinamekiliğini falan konuşmaya da gerek kalmaz.

Sarı-kırmızılı taraftar kusura bakmasın; sonda söyleyeceğimi başlıkta kullandım zaten...