Tik Tak...
Ligin başlamasına iki buçuk hafta kaldı. Galatasaray, şampiyonluk yolundaki rakipleriyle kıyaslandığında yapısal anlamda "en sorunlu takım" konumunda.
Orta saha boş, hatta neredeyse yok. "Lemina, Mert Hakan" derken sözleşmesi uzatılan Donk en makul isim konumunda...
Bu arada; sezon içinde, Donk'un eldeki stoper rotasyonunda geri dörtlüye çapa atacağına emin gibiyim. Başakşehir'in şampiyonluğuyla "dört büyükler" bu sezon kupayı almaya mecbur. Kimi sahaya, kimi saha dışına, kimi sosyal medyaya, kimi aynı anda hepsine dair büyük ve derin operasyonlar peşinde her zaman olduğu gibi.
Birkaç sezondur 'atanamayan' ya da geç kalan golcü transferiyle gündem olan Galatasaray şimdi de orta sahasında büyük kriz yaşamakta. Üstelik 'harcama limitleri' uyarınca eli rakiplerine göre daha bolken... Sezona, DonkÖmer Bayram-Akbaba üçlüsüyle başlanırsa şaşırmayacağım.
***İtiraf edeyim; Seri-Nzonzi- Belhanda'dan iyi oynayacaklarına eminim. Satamamak, alamamak vs derken yine birkaç son dakika transfere tanıklık edeceğiz sanki...
Geç gelen topçudan verim almak için 5-6 hafta geçiyor. Taraftar da baskıyı arttırınca Falcao gibi riskli, gönül eğlendiren isimlere saplanıp kalmaksa en büyük tehlike.
Sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetime önerim; Fransa, Almanya liglerinde geçen sezonu orta sıralarda bitirmiş takımlardan bonservisi olmayan (ya da görece ucuz), 27-30 yaş arası, maç eksiği bulunmayan herhangi iki orta saha oyuncusunu alıp gelmeleri...
Kumarı, üçüncüsünde oynar, riski de onda alırlar. Keza; orta sahadaki ihtiyaç ikiden fazla gibi duruyor.
Gövde olmayınca, kanatların çırpınması bünyenin bütünü için hiçbir anlam ifade etmiyor.
Bu yazıdan 'takımın diğer mevkileri güven veriyor' sonucu çıkmasın.
Geri sayım sürüyor... Tik, Tak... Tik, Tak... Çok da geç kalmamalı...