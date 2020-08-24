Tik Tak...

Ligin başlamasına iki buçuk hafta kaldı. Galatasaray, şampiyonluk yolundaki rakipleriyle kıyaslandığında yapısal anlamda "en sorunlu takım" konumunda.

Orta saha boş, hatta neredeyse yok. "Lemina, Mert Hakan" derken sözleşmesi uzatılan Donk en makul isim konumunda...

Bu arada; sezon içinde, Donk'un eldeki stoper rotasyonunda geri dörtlüye çapa atacağına emin gibiyim. Başakşehir'in şampiyonluğuyla "dört büyükler" bu sezon kupayı almaya mecbur. Kimi sahaya, kimi saha dışına, kimi sosyal medyaya, kimi aynı anda hepsine dair büyük ve derin operasyonlar peşinde her zaman olduğu gibi.

Birkaç sezondur 'atanamayan' ya da geç kalan golcü transferiyle gündem olan Galatasaray şimdi de orta sahasında büyük kriz yaşamakta. Üstelik 'harcama limitleri' uyarınca eli rakiplerine göre daha bolken... Sezona, DonkÖmer Bayram-Akbaba üçlüsüyle başlanırsa şaşırmayacağım.

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