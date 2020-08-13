Zaman ilerliyor

Sergen Yalçın Beşiktaş'taki ilk hakkını son derece iyi kullandı ve zaten yüksek olan kredisine en az bir sezonluk "rahatlık" sağladı. Fenerbahçe'de ise Emre Belözoğlu rüzgârı esiyor. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcu performanslarından birisi olan Belözoğlu, futbol kariyerinde yepyeni bir heyecana adım atmış durumda. Emre, son derece enteresan bir hikayesi olan sezonun son bölümünde, "sportif direktör" rolüne soyunduğu anlarda kafalarda soru işaretleri bıraktı. Belözoğlu, yine de azımsanmayacak bir krediyle Fenerbahçe'nin "futbol aklı" olarak tam yetkili konumda. Yeni hoca Erol Bulut'la birlikte sergileyecekleri uyum, sezonun Fenerbahçe açısından kaderini tayin edecek.

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Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor'un başındaysa Eddie Newton olacak. Şenol Güneş ismi Trabzon için en az Fatih Terim'in Galatasaraylılar açısından sahip olduğu değere sahip. Aktif kariyerleri devam ederken isimlerine açılan tesislerde üst düzey spor müsabakaları oynanan bu iki efsanenin Türk futbolunda henüz muadilleri yok.

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İki ismin tahtına, yakın gelecekte oturmak üzere en yakın pozisyondaki kişi ise; Okan Buruk. Kulaklarında Şampiyonlar Ligi şarkısı 24 saat çınlayan Buruk, lig şampiyonluğunun yine güçlü adayı olacak. "Efsane camia" formatından sıyrılan ve ezber bozan Trabzonspor ise geçen sezonki hikayesini, omurgasını güçlendirerek bir yıl gecikmeli şekilde mutlu sonla bitirecek potansiyele sahip...

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Tüm bu bilgilerin ışığında; Galatasaray'ın sahip olduğu takımın adeta sil baştan yenilenmesi zorunluluğunu hesaba eklersek, Fatih Hoca'nın işinin geçen yıldan da zor olduğunu görebiliriz. Galatasaray gördüğüm kadarıyla yine, satmak istediklerini satmakta, almak istediklerini almakta zorluk çekiyor. Bu koşullarda sezona mutlak şampiyonluk şiarıyla çıkan rakipleri sarı-kırmızılıların kısa sürede önüne geçer ve Galatasaraylılar nezdinde kabus gibi bir sezona tanıklık edilir.

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Atanınız Falcao, tutanınız Muslera olsa da, hocanız yaşayan efsaneniz olsa da işler artık hiç kolay değil. Galatasaray camiası geçen sezon olduğu gibi darbeyi "atan"dan, "tutan"dan çok, "satamayan" ve "alamayan"dan yiyecek gibi. Zaman hızla ilerliyor ve hepimiz Galatasaray'daki bu gidişatın senaryosuna önceki deneyimlerimizden aşinayız. GALATASARAY'A LİGİN ORTA SIRALARINA OYNAYACAĞI ORTA SAHA HAVUZU İÇİN EN AZ ÜÇ İYİ OYUNCU GEREKLİ. Zaman zaman Ömer Bayram'ın sırtladığı, üç yıldır (stopere de yetişen) Donk'un en verimli ve hatta "en iyi" olduğu bir omurgadan bahsediyoruz.