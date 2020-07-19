Başarı!

Çok zor bir maçtı herkes için. En çok da izleyenler açısından zordu. Adem Büyük'ün, Beto'nun hatasından faydalanarak attığı golde VAR'ın devreye girmesi de, ikinci yarının başında Feghouli'nin yerde kalmasıyla Gençerler'in çaldığı penaltı düdüğü de doğruydu... Fakat kitaba hayli uygun görünen bu iki karar da tam tersi şekilde çıkabilirdi ki; şahsen, Adem'in golünün verilmesinin ve Atınç'ın Feghouli'ye yaptığı müdahale için "devam" denmesinin daha doğru kararlar olacağını sanmaktayım. Avrupa'nın en önemli liglerindeki hakem yorumları bu tip ikircikli pozisyonlarda "oyunun ruhu"nu gözetmekte. Benim açımdan "oyunun ruhu", Beto'nun hatasını ve Feghouli'nin penaltı kazanma coşkusunu bu denli ödüllendirmemeliydi.

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Karantinadan en kötü futbolla dönerek, en kötü sonuçları elde eden iki takımın mücadelesi, ancak Saracchi'nin güzel golünden sonra biraz(cık) keyif verdi. Napoleoni'nin iptal edilen golünü ayrıca konuşmak istiyorum. Ortayı yapan Halil, ölçüyor, biçiyor, ayak içi ile kesiyor ve topa vurduktan sonra topun gidişini izlerken havaya kalkan ayağı aşağı iniyor, Saracchi'nin ayağı o esnada Halil'in ayağının indiği bölgeye geliyor. Saracchi'nin o pozisyonda ciddi bir sakatlık yaşamamış olması büyük şans ama -bence-faul yok. Futbolu, futbolun kurallarını ve ruhunu bilmek, hakem kararları açısından da, VAR uygulamaları için de hayati önem arz ediyor.

Dün akşamki karşılaşmanın pozisyonlarının tüm gezegende "ders" konusu olarak hakem eğitimlerinde kullanılmasını öneriyorum. Eminim ki çok keyifli tartışmalar, istişareler ışığında hakemlere fayda sağlayacaktır. Galatasaray, aynı penaltıyı farklı iki kişiyle kaçırmasına rağmen sonrasında bulduğu iki şık golle kazanarak Avrupa umutlarını diri tutmayı başardı. Sarı-kırmızılı futbol takımının, çok uzun süredir başarabildiği tek şey de zaten bu... Diğer sarı kırmızılılar için de bir cümle; önümüzdeki sezonun planlamasını doğru yapmak, yeni stada ve köklü camiaya layık olmak zorundalar. Şu anki durumları, potansiyellerine göre hiç iç açıcı değil.