Seri’nin meziyeti

Galatasaray'ın orta sahasında Seri ile Belhanda oynuyor. Bu cümle bile başlı başına çok şey anlatıyor. Keza; belki de pandemi nedeniyle lige ara verilmeden önce ritmini yakalayan Galatasaray pek çok kişi için "en güçlü" şampiyonluk adayıydı. Fakat "ara" dönüşü sarı kırmızılı takım mücbir sebeplerle (sağlık problemleri vb) kan kaybetmişti. Dün akşam ligimizin "kalburüstü" takımı Alanya ile deplasmanda hayli eksik oynayan Galatasaray, aslında hiç de fena oynamadı.

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Hatta net söyleyeyim; golleri özetten çıkarsalar ve tahminimi sorsalar "Bu maçta en fazla iki gol olmuş, muhtemelen berabere bitmiştir" derdim. Başakşehir maçında da kötü oynamadı G.Saray. Trabzon maçıysa, "ırkçılık" gibi çok ciddi bir iddia üreterek hatasını unutturmaya çalışan Feghouli yüzünden gitti. Acı ve basit gerçeklere dönelim... Eğer orta sahada Seri ile Belhanda'yı birlikte oynatmanıza rağmen şampiyon olmayı hayal ediyorsanız, rakiplerinizin vahim durumda olmasını beklemek zorundasınız. Bu sezon önceki iki sezona benzemedi. Belhanda, "saman alevi" bile değil. Seri ise futbol evreninin en acayip tiplerinden biri. Sadece bir şeyi standart üstü yapabiliyor. Ne hava topu var, ne ikili mücadele var, ne asist, ne de şut...

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Çok iyi bir takım, bir maçta, iki farklı öne geçtiğinde, top tutmak, hafiften de üçüncü golü kovalamak için 70. dakikadan sonra Seri'yi oyuna alınabilir. Takımınızın moderatörü Seri ya da Belhanda, ya da ikisi birden ise, yalnızca diğerleri çok kötüyse şampiyon olabilirsiniz. Oysa ki; sizden "daha az kötü" en az iki takım var. Neyse nasıl olsa G.Saray'ın da diğer süper lig takımları gibi 6 tane oynatmadan barındırabileceği yabancı hakkı var. Bu Seri ile Belhanda ancak o kontenjana girerler. Layık oldukları ücret bugün kazandıklarının sekizde biridir.