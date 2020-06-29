Artık iki aday var

Salgın dönüşü herkesin ortak fikri G.Saray'ın 26. haftaki performansından hayli uzak olduğu yönündeydi.

Elbette yöneticiler ve teknik direktörün virüsten etkilenmiş olması, başkanın ciddi rahatsızlığı olumsuz bir etki bırakmıştı.

Bir de bunun üzerine art arda gelen sakatlıklar Terim'in hareket alanını iyice daraltmıştı. Deneyimli teknik adamın sahaya sürdüğü takım elbette sürmek istediği takımdan çok farklıydı. Kadrolar belli olduğunda bir arkadaşımın uyarısı üzerine 21 yıl sonra F.Bahçe'yi Kadıköy'de yenen sarı-kırmızılıların o günkü 11'ine göz atma gereği duydum. F.Bahçe ile oynanan maçta atması için sahada olan Falcao, tutması için kalede görev yapan isimse Muslera'ydı.

Elbette ki ne Emre'den Falcao, ne de Okan'dan Muslera performansı bekleyemeyiz. İlk yarıda tek bir ekstra G.Saraylı performansı bu devrede maçı konuk ekip lehine kolaylıkla çevirebilirdi. Misal; Emin ilk 11 başlasa ve o Seri'nin yanında Ömer'in yerine Lemina başlasa -bence- çok daha iyi olurdu.

Okan Buruk'un 45'te gelen Demba Ba hamlesi ibreyi Başakşehir tarafına döndürdü. Sonra Alexiç'in golü, sonra Lemina'nın sakatlığı ve tam "sezon bitti" derken gelen Emre Akbaba golü.



Başakşehir 2 puan kaybına belki hiç üzülmedi ama önemli oyuncuları cezalı duruma düştü. Cimbom için sezon bitti ama aynı şeyi Trabzon için söyleyemeyiz. Haftaya İstanbul'da oynanacak maçta Trabzon, şampiyonluk için hayli heveslenecektir.