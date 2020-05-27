Marco ve Mehmet

Futbola ara verilen karantina günlerinde, pek çok meslektaşım ve önemli spor hesapları, sosyal medyada anket üstüne anket yapıyor. Bu anketlerden en gözde olanı hiç kuşkusuz;

'Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı kimdir?''… Henüz, benim yanıtıma sonuçlarda rastlamadım. Hatta benim yanıtımı şıklarda bile göremedim.

Sanırım bunun temel sebebi; o ismin ''yabancı'' olarak dahi görülmemesi… Hiç beklenmedik bir yaşta, hiç beklenmedik bir anda, hiç beklenmedik bir maliyetle Türkiye'ye gelen Marco Aurelio benim nezdimde ''bir'', Beşiktaş'ın sembol ismi Atiba Hutchinson ise ''iki'dir.

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Hiç unutmuyorum; 2001 yılında, sezon devam ederken, mart ayında, Trabzonspor Başkanı Özkan Sümer 700 bin dolara dört Brezilyalıyı Türkiye'ye getirmişti. İstanbul Atatürk Havalimanı aktarmalı Trabzon 'un yolunu tutan isimler şunlardı;Marco Aurelio, Robson da Silva, Marcio Jarro ve Suisso Eduardo… Bu dört futbolcunun geleceğini öğrendikten sonra o dönem görev yaptığım NTV binasından havaalanının yolunu tutmuştum.Evlerinden binlerce kilometre uzağa ceplerindeki 100'er dolarlık harcırahla uçmuş bu gençler, ucu belirsiz bir maceranın başında kameralara ürkek bakışlarla gülümsüyorlardı.Futbolcularla ilgilenen kulüp yetkilileri ''Serkan; şu güleç yüzlü olana dikkat et'' demişlerdi. Gerçekten de Trabzonspor A takımında forma bulduğu andan itibaren 22 yaşındaki Marco Aurelio, emin adımlarla zirveye doğru yol almaya başlamıştı.Flamengo altyapısından bedelsiz bir şekilde Olaria'ya giden Aurelio, Özkan Sümer'in radarına takıldığında 100 bin dolar ediyordu.Sonrası malumunuz; Trabzonspor, Fenerbahçe , Betis ve Beşiktaş… En önemlisi -elbette-; Milli Takım . 2006 yılında Türk vatandaşı olarak ''Mehmet'' ismini alan Aurelio, saha içi ve saha dışındaki tavırlarıyla hiç aşırıya kaçmadan hep takdir topladı.Belki bir Hagi, bir Alex, bir Quaresma değildi ama O bizim anlı-şanlı ay-yıldızlı formamızı giymiş ve layığıyla terletmiş çok önemli bir değerimizdi artık. Eşi, benzeri yok. Ne gelişi, ne performansı, ne kariyeri, ne de karakteriyle…

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