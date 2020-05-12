Yeni futbol

En sevilen üç oyun; futbol, basketbol ve voleybol. Bu üç olimpik branş-bilindiği gibi-gezegenin tamamına yakınında olduğu şekilde bizim ülkemizde de en çok takip edilen takım sporları... Dün önce Türkiye Voleybol Federasyonu ardından da Türkiye Basketbol Federasyonu beklenen açıklamaları yaptı.



"Üç büyükler'' de diyebileceğimiz, bu üç oyunun ikisinde durum netleşmişken, ''en çok sevilen'' takım sporu futbolda durum ne; bilmiyoruz! Basketbolcuların, voleybolcuların bilmedikleri neyi biliyor, ya da bildikleri neyi bilmiyor Türkiye Futbol Federasyonu?

''Günü kurtarma refleksi'' ve eyyam, onlarca yıldır futbol kültürümüzün genlerine kadar işledi.

H H H

Tüm ülke hatta tüm gezegen için bu denli büyük bir krizde dahi aynı şey; zaman kazanmak, muallakta bırakmak ve orta-uzun vadede olası musibetleri ülkenin ve-veya başka yönetimlerin kucağına bırakmak...

Hep aynı şey.

Futbolumuzun ''beyaz sezon''dan daha fazlasına ihtiyacı var. Asıl ihtiyaç tüm sağlıksız işleyişiyle sadece (önemli kısmı ecnebi) kişileri zengin eden, topluma fayda sağlamaktan uzak bir futbol sistemini bitirmektir. ''Yeni Normal'' tabirine hepimiz en hızlı ve en sağlıklı şekilde adapte olmalıyız. Belki de futbolumuz için ekonomik olarak pek çok sıkıntıya gebe olan "yakın gelecek"; pek çok şeyi değiştirmek için bir fırsattır.

Esas ihtiyaç; yeni ve beyaz bir sayfa açıp, ülkenin potansiyelini voleybol ve basketbolda olduğu gibi uluslararası başarılarla taçlandıran, ülke gençliğine hizmet eden bir ''YENİ FUTBOL''dur.