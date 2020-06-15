Geçmiş olsun

Geçmiş olsun Fernando Muslera ve Florin Andone. Sadece Galatasaraylılar değil, tüm Türkiye Muslera'yı acılar içinde yerde kıvranırken gördüğü anda çok üzüldü. Maça dair yazılacak, söylenecek çok şey vardı ama Uruguaylı kalecinin 15. dakikada sakatlanması kuşkusuz her detayın, bilginin, enstantanenin önüne geçti. Bazı Galatasaraylılar pek çok başarıda hep başrolde gördükleri Muslera ambulansla sahadan ayrılırken "bu sezon şampiyonluk hayal" yorumları yapmaya başladı. Üzerine bir de Andone'nin ağır bir sakatlık yaşaması futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir gece yaşattı hepimize maalesef.

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Pandemiden en kötü dönen hakemler oldu. Aklıma ilk gelenler; Ozan Tufan'ın kırmızı kartı, Guilherme'nin atılışı, Trabzon'un aleyhine verilen penaltı, Beşiktaş'ın attığı goldeki ofsayt; hakemler ve VAR'lar tarafından -bence- yanlış yorumlandı. Dün Çaykur Rize'yi öne geçiren penaltı kararının da ağır olduğu kanaatindeyim. Ama değil bu haftanın, belki de bu sezonun en büyük hakem faciasını bir yardımcı hakemin inisiyatifsizliği doğurdu. Çünkü; yaptığı hata, ligin en değerli oyuncularından birinin sağlığına hatta belki de kariyerine mal oldu. Çizgideki hakem Erdinç Sezertam VAR'ın vücut bulması sonrası yardımcı hakemlere dayatılan "bayrağı kaldırmak için pozisyonun bitmesini bekleyin" protokolünü uygulamak yerine ofsaytı görüp cesaretle bayrağını kaldırsa, Muslera şu an bir sonraki maçını düşünüyor olacaktı.

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Galatasaraylı futbolcular kaptanları Muslera'nın yaşadığı trajediden hayli etkilendi. Rakibin attığı penaltıda top Galatasaray kalecisi Okan'dan döndüğünde topu takip eden bir savunma oyuncusu olmamasını geçirdikleri travmaya bağlıyorum. Bu sakatlığın, dünkü maçın skorundan bağımsız bir şekilde tüm sezonun kaderini Galatasaray'ın rakipleri lehine etkilediği inkar edilemez. Çünkü Muslera, takımı için muazzam bir kaleciden bile çok daha fazlasıdır. Hayatta futboldan, kazanmaktan, şampiyonluklardan daha önemli pek çok şey var. Pandemi hepimize iyice öğretti ki; en önemli şey sağlık. Geçmiş olsun Fernando Muslera ve Florin Andone. Olmaya oyun cihanda bir nefes sıhhat gibi.