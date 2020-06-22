Sezon finali

Terim'in ilk 11'inin orta sahasında, Belhanda, Emre Akbaba ve Seri isimlerini görünce çok şaşırdım. Doğrusunu söylemek gerekirse; Ahmet Çalık-Emin Bayram tandemi de tam kumar olurdu ama ben, Belhanda ve Seri'li bir orta sahadan daha büyük bir risk göremiyorum. Emin'i biliyorum; Ahmet Çalık ve dün akşam stoper oynayan Lemina'dan her halükarda iyidir. Lemina, Emre, Seri üçlüsü daha mantıklı bir orta alan kurgusu olur zannımca. 4. dakikada Falcao çok elverişli pozisyonda golü atsa bambaşka bir maç izleyebilirdik. Gerçi, dakika 7'de Güray'ın kaçırdığı gol Falcao'nunkinden de kolaydı.

17. dakikada ligimizin Sörloth'tan sonra en çok kafa golü atan oyuncusu Djilobodji'yi bomboş bırakan G.Saray kornerden yedi. Maça iyi başlamayan Feghouli'nin muhteşem pasıyla buluşan Falcao'nun attığı golün ardından maçı izleyen herkes soyunma odasına Galatasaray'ın önde gideceğini biliyordu. Ama doğrusunu söylemek gerekirse o golün, sarı kırmızılı kulüpte kaydettiği ilk ''yıldız golü'' ile Belhanda'dan geleceğini sanmıyorduk. Ama ne gol; iki kişiyi pazara gönderip, sol ayakla, yakın köşeye, görkemli bir endamla...

Hazırlık maçlarıyla Galatasaray'ın 10 numaralı formasını 100'ün üzerinde terletmiş bir futbolcu için bu gollerden en az on tane atmış olmalıydı. Aynı Belhanda'nın, Ahmet Çalık'ın kırmızı kart görmesine neden olan lakaytlığıyla yine yaka silktirdiğini de tarihe not düşelim. Dün akşamki nefes kesen maçın sonucunda iki puan kaybeden Galatasaray için kalan 6 maçını da kazanmak şu anki futbolu ve kadro derinliğiyle adeta İMKANSIZ. Alper Ulusoy'u hiçbir zaman beğenmedim. Kararları doğru ya da yanlış tartışılır ama Süper Lig seviyesi onu çok geriyor.