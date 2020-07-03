Favori! – Serkan Korkmaz – Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Yazarlar Serkan Korkmaz Favori!

Favori!

'de bu hafta oynanacak maçların ardından belki de pazar gecesi spor programlarında yorumculardan "şampiyon belli oldu" cümlesini duyacağız. önemli eksiklerine rağmen 'dan kayıpsız dönmüş ve , 'u yenmişse spor sayfalarında, meşhur "Şampi..." ifadesini 'ın kulübünün isminin önünde göreceğiz. hedefsiz ama usta ayaklara sahip, Başakşehir'inse önemli eksikleri var ve Galatasaray karşısında sönük, tedirgin ve hatta biraz tuhaftılar. Şampiyonluk potasında 4 takım olduğu varsayılmakta; Başakşehir, Trabzonspor, hiçbir iddia ve tavır koymayan ve işi mucizelere kalmış G.Saray.

Bu dört takım da kalan beş maçtan 15'er puan çıkarabilecek ışık vermiyorlar. Yani; her şey olabilir. Galatasaray, deneyimli hocasıyla eğer bu hafta zirveyle arasındaki puan farkını 5'e, 6'ya indirebilmişse devler ligi için hayli iştahlanır. Galatasaray'ın kallavi eksiklerine Lemina ve Onyekuru'nun eklenmesine, maçın seyircisiz oynanacak olmasına, Trabzonspor'da Ekuban ve Nwakaeme'nin oynayacak duruma gelmesine rağmen bu maçın favorisi; ev sahibi! Bana göre değil, resmi bahis oranı böyle. An itibarıyla; ev sahibi 2, konuk 2.6, beraberlikse 3,15... Bu işten anlayan biri lütfen bana bunun gerekçesini anlatsın. G.Saray elbette ki kazanabilir. Başakşehir karşısında galibiyeti hak etmişti de... Ama o maçta neden Başakşehir favoriydi de bu maçta G.Saray favori; herhangi bir mantığını ben bulamadım. Gerçekten "ev sahibi" olmak şu dönemde büyük bir avantaj mı hala?

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