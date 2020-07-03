Favori!

Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların ardından belki de pazar gecesi spor programlarında yorumculardan "şampiyon belli oldu" cümlesini duyacağız. Başakşehir önemli eksiklerine rağmen Antalya'dan kayıpsız dönmüş ve Galatasaray, Trabzonspor'u yenmişse spor sayfalarında, meşhur "Şampi..." ifadesini Göksel Gümüşdağ'ın kulübünün isminin önünde göreceğiz. Antalyaspor hedefsiz ama usta ayaklara sahip, Başakşehir'inse önemli eksikleri var ve Galatasaray karşısında sönük, tedirgin ve hatta biraz tuhaftılar. Şampiyonluk potasında 4 takım olduğu varsayılmakta; Başakşehir, Trabzonspor, hiçbir iddia ve tavır koymayan Sivasspor ve işi mucizelere kalmış G.Saray.

Bu dört takım da kalan beş maçtan 15'er puan çıkarabilecek ışık vermiyorlar. Yani; her şey olabilir. Galatasaray, deneyimli hocasıyla eğer bu hafta zirveyle arasındaki puan farkını 5'e, 6'ya indirebilmişse devler ligi için hayli iştahlanır. Galatasaray'ın kallavi eksiklerine Lemina ve Onyekuru'nun eklenmesine, maçın seyircisiz oynanacak olmasına, Trabzonspor'da Ekuban ve Nwakaeme'nin oynayacak duruma gelmesine rağmen bu maçın favorisi; ev sahibi! Bana göre değil, resmi bahis oranı böyle. An itibarıyla; ev sahibi 2, konuk 2.6, beraberlikse 3,15... Bu işten anlayan biri lütfen bana bunun gerekçesini anlatsın. G.Saray elbette ki kazanabilir. Başakşehir karşısında galibiyeti hak etmişti de... Ama o maçta neden Başakşehir favoriydi de bu maçta G.Saray favori; herhangi bir mantığını ben bulamadım. Gerçekten "ev sahibi" olmak şu dönemde büyük bir avantaj mı hala?