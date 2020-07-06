Feghouli’nin seçimi

Tahta açıldığı andan itibaren bahis oranları Galatasaray'ı favori gösteriyordu. Günlerce süren bu garabet, anca başlama vuruşuna bir kaç saat kala, 0.15 (2.35 - 2.20) farkla Trabzonspor'un favori oluşuyla son bulmuştu. İtiraf edeyim ki; sakatlanan Muslera, Falcao ile Lemina'nın ardından Onyekuru da gidince Trabzonspor'un farklı ve rahat kazanacağını düşünüyordum. Galatasaray her şeye rağmen, Başakşehir maçında olduğu gibi rakibinden daha iyi oynuyordu ve bahis oranları maçın 15. dakikasında yine Galatasaray lehine değişmişti (2.05-2.40)... Ta ki; 32. dakikaya kadar ciddiyetsiz oyunuyla dikkat çeken Feghouli, tuhaf performansını, o dakikada gördüğü aptalca kırmızı kartla taçlandırana(!) dek... Ve ibreyle birlikte oranlar da bordo mavililer lehine döndü.

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