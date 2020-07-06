Feghouli’nin seçimi – Serkan Korkmaz – Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Serkan Korkmaz Feghouli’nin seçimi

Feghouli’nin seçimi

Tahta açıldığı andan itibaren bahis oranları 'ı favori gösteriyordu. Günlerce süren bu garabet, anca başlama vuruşuna bir kaç saat kala, 0.15 (2.35 - 2.20) farkla 'un favori oluşuyla son bulmuştu. İtiraf edeyim ki; sakatlanan Muslera, Falcao ile Lemina'nın ardından Onyekuru da gidince Trabzonspor'un farklı ve rahat kazanacağını düşünüyordum. Galatasaray her şeye rağmen, maçında olduğu gibi rakibinden daha iyi oynuyordu ve bahis oranları maçın 15. dakikasında yine Galatasaray lehine değişmişti (2.05-2.40)... Ta ki; 32. dakikaya kadar ciddiyetsiz oyunuyla dikkat çeken Feghouli, tuhaf performansını, o dakikada gördüğü aptalca kırmızı kartla taçlandırana(!) dek... Ve ibreyle birlikte oranlar da bordo mavililer lehine döndü.

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VAR'daki , gerek pozisyonunda, gerekse Donk'un Sörloth'a yaptığı harekette devreye girerek doğru kararları verdirtti ve sadece kendisini değil Çakır'ı da adeta ipten aldı. ", zaten iki kez lazım olduğu maçta ne işe yaradı?" diye sormak hiç abes kaçmaz. Çakır, neyse ki, Taylan'a yapılan penaltıyı gördü. Özetle; Feghouli saçmalamasa süper ligde şampiyonluk yarışı dün akşam Başakşehir lehine bitmişti. Ligin son dört haftasında son derece özel oyunculara sahip Trabzonspor'dan düşük performansına rağmen puan kaybı beklemiyorum. Şu anki lider Başakşehir'in küme düşme adayı takımlarla oynayacağı maçlar şampiyonu belirler.

  • Serkan Korkmaz Serkan Korkmaz
    1. 06 Temmuz 2020, Pazartesi
    1. E-Posta: serkan.korkmaz@fotomac.com.tr
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