Feghouli’nin seçimi
Tahta açıldığı andan itibaren bahis oranları Galatasaray'ı favori gösteriyordu. Günlerce süren bu garabet, anca başlama vuruşuna bir kaç saat kala, 0.15 (2.35 - 2.20) farkla Trabzonspor'un favori oluşuyla son bulmuştu. İtiraf edeyim ki; sakatlanan Muslera, Falcao ile Lemina'nın ardından Onyekuru da gidince Trabzonspor'un farklı ve rahat kazanacağını düşünüyordum. Galatasaray her şeye rağmen, Başakşehir maçında olduğu gibi rakibinden daha iyi oynuyordu ve bahis oranları maçın 15. dakikasında yine Galatasaray lehine değişmişti (2.05-2.40)... Ta ki; 32. dakikaya kadar ciddiyetsiz oyunuyla dikkat çeken Feghouli, tuhaf performansını, o dakikada gördüğü aptalca kırmızı kartla taçlandırana(!) dek... Ve ibreyle birlikte oranlar da bordo mavililer lehine döndü.
***VAR'daki Ali Palabıyık, gerek kırmızı kart pozisyonunda, gerekse Donk'un Sörloth'a yaptığı harekette devreye girerek doğru kararları verdirtti ve sadece kendisini değil Çakır'ı da adeta ipten aldı. "Cüneyt Çakır, zaten iki kez lazım olduğu maçta ne işe yaradı?" diye sormak hiç abes kaçmaz. Çakır, neyse ki, Taylan'a yapılan penaltıyı gördü. Özetle; Feghouli saçmalamasa süper ligde şampiyonluk yarışı dün akşam Başakşehir lehine bitmişti. Ligin son dört haftasında son derece özel oyunculara sahip Trabzonspor'dan düşük performansına rağmen puan kaybı beklemiyorum. Şu anki lider Başakşehir'in küme düşme adayı takımlarla oynayacağı maçlar şampiyonu belirler.