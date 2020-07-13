Cengiz ve Terim

Emin Bayram adına çok umutluyum.

Deneyimleniyor ve birkaç sene içinde iyi bir kariyere başlayacağının sinyalini veriyor.

Galatasaray'daki bunca olumsuzluk içinde, ligin en güçlü küme düşme adayına hak ederek yenilen dün akşamki takımda, en son onun yaptığı hatayı konuşmak lazım.

Aynı gün Ömer Faruk'un da Kadıköy'de ilk 11'de sahne alması önemliydi. Emin'i ilk 11 soyundurmak en çok Ahmet Çalık için mesaj barındıran bir tercih kuşkusuz. Gel gör ki; aynı Ahmet 'gol umudu' olarak oyuna girdi. Buna her ne derseniz deyin altı dolar; kafa karışıklığı, panik, plansızlık, kötü transfer politikası vs... Düşünün ki, en önemli oyuncusunu da (Gerson Rodrigues) bu denli kritik bir haftada, disiplinsizlik nedeniyle kadro dışı bırakmıştı İbrahim Hoca... Helal olsun Ankaragücü'ne; 'büyüklük', maç kazanmak, kümede kalmak, şampiyon olmak değil, bu tip densizliklere prim vermemektir.

Galatasaray için bu sezon kayıp.

Camiada su yüzüne çıkan bir seçim hazırlığı var. Hem de; sürpriz bir şekilde başkanlık koltuğuna oturup, sarı-kırmızılı camianın çok kritik bir döneminde önemli işlere imza atan Başkan Mustafa Cengiz sağlık sorunlularıyla boğuşmakta iken.

Abdurrahim Albayrak'ın iki gün önce A Spor'da Mustafa Mandev'e açıklamaları, Terim'in maç sonu beyanları, futbol takımının gidişatı...

Özetle; pek çok Galatasaraylı hayli karamsar. 'Camianın önde gelenleri' de diyebileceğimiz, kimilerinin 'derin G.Saray' diye adlandırdığı 'ortak akıl' henüz toparlanıp bir yol haritası belirleyemedi. Terim ve Cengiz'in söz sahibi olacağı bir projeksiyon kulüp için tek kurtuluş yolu.

Bu ikilinin öncülüğünde acilen kriz masası kurulmalı. İkisinden birinin yokluğunda yürütülecek herhangi bir seçeneğin, bu ikiliden herhangi birinin içine sinmeyecek bir yolun, G.Saray'da sorunları çözemeyeceği görülmeli. Aksi halde, buna sebebiyet verecek olanlar, sarıkırmızılı camiada, sonsuza dek kötü insanlar olarak anılacak.