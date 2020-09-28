Yavan

Herkesin merakla beklediği maçın ilk yarısı kelimenin tam anlamıyla "yavan" (tatsıztuzsuz) geçti. Top ağırlıklı olarak Galatasaray'daydı ama "neyi, neden yaptığını bilen" tarafsa Fenerbahçe'ydi.

Yine de Arda'nın kafası, Linnes'in ayak içi ile gole rakibine göre daha çok yaklaşan bir Galatasaray izledik. Sarı kırmızılıların orta sahasında Etebo, sol açıkta ise Babel maça 11'de başlasalar çok farklı bir ilk yarı senaryosu izlenebilirdi.

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Rakibinin ilk dört resmi maçını izlemiş olan bir Gökhan Gönül muhtemelen Babel yerine Arda ile oynamayı tercih etmiştir zannımca. Arda, son derece iyi niyetli oynuyor olsa da bence Babel seviyesinde değil. Ama galiba bu ülkede böyle düşünen tek futbol yorumcusu benim.Fenerbahçe orta sahasının üstünlüğü ikinci yarıda artarak devam ederken Terim'in ilk değişikliği merakla beklenir olmuştu. Keza maç Fenerbahçelilerle Galatasaray stoperleri arasında geçmeye başlamıştı.O dakikalarda birkaç fırsatı Feghouli ile harcayan ev sahibinde Arda, sarı kart görünce Babel değişikliği için bir fırsat doğdu. Enteresandır ki ilk oyuncu değişikliğini kullanan Samatta'yı sahaya süren Erol Hoca oldu.

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Hemen sonra Diagne'nin, Etobo ve Babel'le birlikte oyuna girişleri Terim'in geç de olsa denediği bir silkinme arayışıydı. Terim, Babel-Diagne ve Arda-Falcao şeklinde iki farklı ikili kullanıyor ama bence ideal olan;

Babel-Falcao. "Yavan" başlayan maç, "yavan" devam etti ve iki kulüp teknik heyetleriyle yönetimlerinin gönlüne göre de bitti.

Hakem Palabıyık'ın yüze müdahalelere gösterdiği tolerans çok dikkat çekiciydi. O pozisyonlarda bence hatalı şekilde kartına davranmayarak değişik bir standart sergileyen hakem, sarı kart kullandığı pozisyonların genelinde aynı standardı sergileyemedi.