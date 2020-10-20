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Serkan Korkmaz

Serkan Korkmaz

20 Ekim 2020 | Salı

Beklenti

Karşılaşma, hakemin ilk düdüğünden birkaç saat önce 'in 11 tercihi ve 'nın demeciyle başlamıştı. Terim, vazgeçilmezi gibi görünen Arda'yla birlikte - Feghouli ikilisini de kesmişti. Emre'ler (Akbaba ve Kılınç) ile Babel, pek çok kişiye göre ligin en iyi takımı karşısında sahadaydı.
Çağdaş , sıra dışı demeciyle maç başlamadan daha sonucunu merakla bekleyenlerin heyecanını katlamıştı. 'nın hocası Atan:
"Çıkardığımız kadro bir mesajdır.
G.Saray deplasmanında 4-5 ofansif oyuncuyla başlayacağız" diyordu ama ofansif bir futbol sergilemesi için rakibin 10 kişi kalması ve 1 saat süre geçmesi gerekti.

***

Maç başladıktan kısa süre sonra "sabaha kadar gol olmaz" dedirtmeyi başarmıştı aslında. İki takımın bireysel hatalarla gelen karşılıklı duran top golleri bile maçın heyecanını yükseltmeye yetmiyordu.
Moubandje penaltı yaptırırken, kaleci Fatih ise Babacar'ın frikiğinde vahim hatalara imza atmasa devre golsüz de bitebilirdi. Öte yandan Saracchi elle oynadığında penaltı düdüğü çalınmış olsa sarı-kırmızılılar ikinci yarıya hem bir kişi eksik hem de 2-1 geride başlayabilirdi.
Etobo da saçmalayan oyuncular kervanına katılarak ilk yarı sonunda takımını on kişi bırakıyordu.
Belhanda'nın golünün elle oynamalara dair yeni talimatlar uyarınca VAR'dan dönmesi Çağdaş Hoca ve Alanya'nın şansı oldu.
Davidson'un son dakikadaki golüyle, 'beklediğim' kadar kötü bir , 'beklemediğim' kadar kötü bir karşısında ağır bir yenilgiye uğradı.
İşin tuhafı; kalede Muslera olsa üç puan bile alabilirdi.

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Etiketler :
Çağdaş Hoca, Belhanda, Galatasaray, Alanyaspor, Atan, Terim, Alanya

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