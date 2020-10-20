Beklenti

Karşılaşma, hakemin ilk düdüğünden birkaç saat önce Terim'in 11 tercihi ve Çağdaş Hoca'nın demeciyle başlamıştı. Terim, vazgeçilmezi gibi görünen Arda'yla birlikte Belhanda- Feghouli ikilisini de kesmişti. Emre'ler (Akbaba ve Kılınç) ile Babel, pek çok kişiye göre ligin en iyi takımı karşısında sahadaydı.

Çağdaş Atan, sıra dışı demeciyle maç başlamadan daha sonucunu merakla bekleyenlerin heyecanını katlamıştı. Alanya'nın hocası Atan:

"Çıkardığımız kadro bir mesajdır.

G.Saray deplasmanında 4-5 ofansif oyuncuyla başlayacağız" diyordu ama ofansif bir futbol sergilemesi için rakibin 10 kişi kalması ve 1 saat süre geçmesi gerekti.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın