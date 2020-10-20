Beklenti
Karşılaşma, hakemin ilk düdüğünden birkaç saat önce Terim'in 11 tercihi ve Çağdaş Hoca'nın demeciyle başlamıştı. Terim, vazgeçilmezi gibi görünen Arda'yla birlikte Belhanda- Feghouli ikilisini de kesmişti. Emre'ler (Akbaba ve Kılınç) ile Babel, pek çok kişiye göre ligin en iyi takımı karşısında sahadaydı.
Çağdaş Atan, sıra dışı demeciyle maç başlamadan daha sonucunu merakla bekleyenlerin heyecanını katlamıştı. Alanya'nın hocası Atan:
"Çıkardığımız kadro bir mesajdır.
G.Saray deplasmanında 4-5 ofansif oyuncuyla başlayacağız" diyordu ama ofansif bir futbol sergilemesi için rakibin 10 kişi kalması ve 1 saat süre geçmesi gerekti.
***Maç başladıktan kısa süre sonra "sabaha kadar gol olmaz" dedirtmeyi başarmıştı aslında. İki takımın bireysel hatalarla gelen karşılıklı duran top golleri bile maçın heyecanını yükseltmeye yetmiyordu.
Moubandje penaltı yaptırırken, kaleci Fatih ise Babacar'ın frikiğinde vahim hatalara imza atmasa devre golsüz de bitebilirdi. Öte yandan Saracchi elle oynadığında penaltı düdüğü çalınmış olsa sarı-kırmızılılar ikinci yarıya hem bir kişi eksik hem de 2-1 geride başlayabilirdi.
Etobo da saçmalayan oyuncular kervanına katılarak ilk yarı sonunda takımını on kişi bırakıyordu.
Belhanda'nın golünün elle oynamalara dair yeni talimatlar uyarınca VAR'dan dönmesi Çağdaş Hoca ve Alanya'nın şansı oldu.
Davidson'un son dakikadaki golüyle, 'beklediğim' kadar kötü bir Galatasaray, 'beklemediğim' kadar kötü bir Alanyaspor karşısında ağır bir yenilgiye uğradı.
İşin tuhafı; kalede Muslera olsa üç puan bile alabilirdi.
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