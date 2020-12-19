1 puanın değeri!

Karagümrük-G.Saray maçına dair beklentim, ilk 45 dakikadaki izlediğimiz senaryoyla hayli zıttı. Gollü, sert, tempolu ve gergin bir maç bekliyordum ama ilk yarıda sadece tempoya dair beklentim karşılık buldu.

Son 3 resmi maçında 8 gol atan ve gol yemeyen G.Saray ne savunmada ne de hücumda bekleneni veriyordu.

Konuk ekip gibi önemli eksiklerle sahaya çıkan Karagümrük, daha oturaklı ve daha şuurluydu. llk 45 bittiğinde G.Saray'ın rakip kaleyi tuttan bir tek şutu dahi yoktu.

Maçın ikinci yarısı başlarken ilk yarının en kötü performansını sergilediğini düşündüğüm Emre Akbaba'yı sahada görünce çok şaşırdım. Yedek kulübesinden onun yerine girebilecek en az üç isim vardı.

İkinci yarının 15. saniyesinde gelen Karagümrük golüyle Terim adına işler daha da zora giriyordu. Bu gol, Omar'ı sağ bekte, Emre Taşdemir'i sol bekte, Linnes ve Saracchi'ye göre daha önde görmekte ne denli haklı olduğumun ispatıydı adeta.

Tam yeri gelmişken milli futbolcu Şener'i, Darıca Gençlerbirliği maçında sahada görünce ne kadar şaşırdığımı da belirteyim. Belki inanmayacaksınız ama ben Galatasaray kadrosundaki varlığını dahi unutmuşum.

64. dakikada Terim, sahanın kötülerinden bazılarını ayıklayıp (Akbaba, Oğulcan ve Saracchi) yerlerine Belhanda, Arda ve Ömer'i koyduğunda (bence) 19 dakika kadar geç kalmıştı. 69. dakikada Linnes rakip ceza sahasına yönelirken net bir faule maruz kaldı ama hakem Öğretmenoğlu bu faulü vermedi.

Sarı kırmızıların bu karara tepkisi Arda'ya sarı, Terim'eyse kırmızı kartla cezalandırıldı.

TFF Disiplin kurulu kaç maç ceza verecek bilmiyorum ama iki hafta sonra deplasmanda oynanacak Trabzon maçında, yedek kulübesinde Fatih Hoca'yı görmeyeceğimiz kesin.

Galatasaray futbol takımının yıldızı bana göre tartışmasız; Fatih Terim. O saha kenarında yokken, sahadakilerin işi artık daha da zor olacak. Bu sezon lige yükselen Karagümrük'ü kutlamak şart. Şu ana kadar lige damga vurdular ve dün akşam da galibiyet haklarıydı.

Fakat uzatma dakikalarındaki son derece tartışmalı bir penaltıyla avuçlarındaki üç puanın ikisi neredeyse ellerinden sabun gibi kayıp gidiyordu. Mevlüt'ün golüne kadar beraberliğe üzülen Galatasaraylılar'sa kaçan o bir puanın değerini şimdi daha iyi anlamışlardır umarım.