Ray

Galatasaray-Kayseri maçı ilk devre senaryosunun bir benzerini dün akşam Rize'de izledik. O maçın ilk yarısında Lung, Rize'deyse (çok beğendiğim) kaleci Gökhan devleşerek farkı önledi. Rize tam Kayseri gibi yarıyı gol yemeden kapatıyordu ki VAR devreye girdi. Dün gündüz oynanan ve 3-3 biten Başakşehir-Denizli maçının son dakikasındaki konuk takım lehine verilen penaltı ile bu maçın ilk yarısındaki penaltı pozisyonları aynı. Hakemlerin önce 'devam' demeleri, VAR'ların devreye girmesi ve görüntüler izlendikten sonra (çaresizce) penaltı kararları verilmesi itibarıyla da çok benzer iki pozisyon. Orta sahada bu tip hava mücadelelerine artık her coğrafyada faul çalınmasından dolayı kararların hatalı olmadıklarını düşünüyorum. İlginçtir; gerek Skrtel'in Mustafa Yumlu'ya gerekse Melnjak'ın Emre Akbaba'ya yaptıkları müdahaleler orta sahada olsa faulü yapanlar kırmızı kart da görebilirlerdi (ikisi de sarı kart gördü). Diagne'nin son derece kötü kullandığı penaltı vuruşu golle sonuçlandı ve sarı kırmızılılar bu kez soyunma odasına önde girmeyi başardı.

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Galatasaray'da eksikler nedeniyle sahaya sürülen 'ilginç' takımın etkileyici bir ritmi ve temposu var. Bir o kadar 'ilginç' olan bir başka şeyse en çok aksayan ismin Feghouli oluşu. Uyum sürecinde eski takımını karşısında bulan Oğulcan bile kötü başladığı maçta toparlandı ama kalitesiyle dün akşam nadiren etkili olan Cezayirli, 50-60 dakikada maçın içine anca girebildi. Galatasaray, önce kötü oynadı kazandı (Ankaragücü), sonra iyi oynadı kazanamadı (Kayseri) ama bu kez hem iyi oynadı hem de kazandı. Üstelik bunca eksiğe rağmen... Demek ki bu takımda işler rayına giriyor.