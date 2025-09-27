Simülasyon!

Galatasaray lige iyi başlayan Alanyaspor deplasmanında bu maçamı özel yoksa Liverpool karşılaşmasını düşünerek mi? Bir denemesi oldu. Onu Salı günü bekleyelim göreceğiz. Bu sezon ilk defa farkı bir saha dizilişi ile sahada 3/4/2/1 gibi. Top ayağında iken iki kenar oyuncu Eren ve Sallai bu saha yerleşimde daha yüksekte top almalı.

İcardi'nin arkasındaki ikili bu formasyonda Alper ve Sane'nin konumlanması ancak bu ikili bu maçta bunu yapamadı. Bunlar özelikle ilk yarıda hücum zenginliğinin ve üretkenliği etkileyen en önemli faktörlerdi. Birde top kaybında 3+2 ile rakibin geçiş hücumlarını düşünerek önlem almayı düşünerek pozisyon almak istense de Alanyaspor buraları çok fazla kullandı.



Devreye önde giren sarı-kırmızılarda akıllarda kalan tek şey Singo'nun mükemmel performans ve unutulmaz asisti. Hatta dinamizmi ve atletizmi ile Sanchez'den daha iyi oyuncu.

İkinci yarı yine ilk yarıdaki gibi saha görüntüsü vardı. Sarıkırmızılarda örneğin maç bitimi RCS top oynama 35'e 10 Alanyaspor önde.

Hücumda yine etkisizler ve sayısal üstünlük sağlayamadıkları gibi boşta olan 3'üncü oyuncuyu bulma adına doğru işler yapamadı.

Hem de bu kadar fazla rakibine göre topa sahip olmalarına rağmen birde buna savunmada yanlış yerleşimle rakibe verilen pozisyonlar top kaptırıldığında doğru yapılmayan karşı preslerle Alanya'yı oyuna ortak etmelerinden sonra bu oyun gidişatı son dakikaya rahat girmesi için 2'inci golü bulması şart gibi görünüyordu sarı-kırmızıların. Nitekim Alanyaspor son vuruşlarda çok cömert ve etkisizdi.



Galatasaray bu kötü oyunla deplasmandan 3 puanla dönmesini bildi. Yalnız Liverpool maçı öncesi farklı şeyler deneyen Okan Buruk'un Alanyaspor öncesi bu (Simülasyon) denemesi teoriden pratiğe geçmediği net bir şekilde göründü ve buradan Salı günü için çok fazla dersler çıkaracağını düşünüyorum.