Pardonu olmaz!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk açılış maçı ve rakip E.Frankfurt tek hedef deplasman galibiyet. Kurulan bu sezonki kadro; kalite ve maliyetine bakılırsa Devler Ligi'nde hedefler büyük olmalı. Oyuna iyi başlayan sarı-kırmızılar çok erken dakikalarda kazandıkları topla geçişi iyi yaparak Yunus ile öne geçti. Golü bulduktan sonra iyice hem topu hem de oyunu kontrol ettik. Bu arada Barış Alper ile de çok net bir gol kaçtı. İşin en ilginç yönü bu kadar domine ettikleri bir oyunda yaptıkları bireysel hatalarla ve ilk golden sonra da kafa olarak orda kaldıklarından ilk yarı bitiminde soyunma odasına 3-1 geride gittiler. Sanırım ortaya çıkan skora Frankfurt bile şaşırmıştır. Çünkü bu oynadıkları oyunun hiç karşılığı değildi. İkinci yarı sıkıntı ortaya çıktı. İlk yarı göre oyundan düştü Galatasaray. Bunun temel nedeni fiziksel kalitelerinin iyi olmaması. Oyuncuların kaslarına girilen krampların görüntüleri vardı. Bir de geriye düştükten sonra hiçbir plan ve kurgu yoktu.



Buna oyun disiplinsizliği eklenince farklı skorun ortaya çıkması kaçınılmazdı. G.Saray'ın savunmadaki iki beki takımın en zayıf halkası. Uğurcan daha ilk maçında kafalarda büyük soru işareti oluşturdu. En az 5 ile 10 kilo fazlalığı olan İcardi'den bu seviyelerde performans beklemek ne kadar doğru. Tartışılmaz bir konu da Osimhen bu takımın her şeyi. Bu sezon bu kadar maliyetli bir kadro kurduktan sonra Galatasaray taraftarına karşı bu işin 'Pardonu olmaz'. Maç önü Okan Burak konuşmasında en önemli unsur olarak taktik ve tekniği dile getirdi. Ama bu söylemde kaldı. Çünkü saha içi pratiğinde bu konuda ne yaptığını bilmeyen, herkesin kafasına göre takılıp oynadığı bir takım vardı sahada. Buradan doğru dersleri Okan Buruk ve ekibi çıkarıp önüne bakmalı. Bu kadro çok rahat kalitesi ile bunun üstünden gelip bu Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı yakalayacak potansiyele sahiptir.