Potansiyel ve enerji

Dünya kupası grup elemeleri yolculuğumuzda ilk maçımız Gürcistan deplasmanı ile başladı. Favori olsak da zor maç olacağı aşikardı.

Oyuna iyi başlayan milliler Mert'in attığı kafa golü ile öne geçerek oyunun kontrolünü ele aldı. Golle daha da özgüvenli oynamaya başladık ve de yine bir duran topun devamında Kerem ile ikinci golümüze kavuştuk.

Saha dizilişimiz 4/6/0 gibi santrforsuz bir oyun. İkinci yarı yine bizim oyun üstünlüğümüzle geçti.

Attığımız 3 gol ile maçın fişini çektik gibi düşündüğümüz bölümde Barış Alper atıldı. Eksilen milliler topu rakibe bırakarak derin ve organize savunma yapıp 5/3/1 formasyonuna geçtik.

Bizim takımın oyuncu özelliklerine baktığımızda hücum planı 3 temel konu başlığından oluşuyor. Topa sahip olma, geçiş hücumu ve duran toplarımız en önemli silahlarımız.

Hedef birinci olmak elbette. Son Avrupa şampiyonu İspanya'ya karşı işimiz zor olsa da imkansız değil.

Oyuncu gurubumuz potansiyelini enerjiye çevirirse üstünden gelemeyeceği rakip yok. Bu oyuncu grubunun hem mental hem taktik ve teknik olarak kusursuzca uygularsak hayal ettiğimiz hedefimize niye varmayalım. Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye'nin kalbi ve duaları sizlerle.