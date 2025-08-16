Test!

Galatasaray ligde kendi sahasında çıktığı ilk maçta, hele bir de açılışı Gaziantep'te aldığı farklı galibiyet sonrası 50 bin sarı kırmızılı taraftarının önünde mükemmel bir atmosferde oynadı.

Karagümrük gayet iyi başladı oyuna. Kompakt bir savunma anlayışını ve ön alanda presi gayet iyi uyguluyorlardı, tabiki ta ki Barış Alper farkı ortaya çıkıncaya kadar. Oyuna iyi başlamayan sarı kırmızılılara bu gol ilaç gibi geldi. Bir de buna 23. dakikada Karagümrük 10 kişi kalınca oyunun tüm kontrolünü ele geçirdiler.



Sahada Sane, kulübede İcardi ve Osimhen var. Golü geçen maçın yıldızı ve ligin en hızlı en bire birde güçlü oyuncusu, her maçı sanki son maçı gibi oynayan gerçek bir savaşçı ve de karakter olan Barış Alper Yılmaz atıyor.

Yani sarı kırmızılılar böyle bir ligin üstünde hücum cephaneliğine sahipler. Sarı kırmızılıların bu orta sahası Şampiyonlar Ligi içi yeterli değil. Bir de böyle maçlarda daha üretken olmak için Lemina ile başlamamak gerekiyor. Bu zorluk seviyesi maçlarda olur ama böyle maçlarda çok defansif kalıyor.



Bu galibiyetler tabi ki Galatasaray için önemli. Hak ederek, iyi oynayarak kazanıyorlar ama burada irdelenmesi gereken önemli konu; eylülde başlayacak Şampiyonlar Ligi gibi zorluk seviyesi yüksek maçlar öncesi takımı (test) edecek eksiklerini göreceği oyunlar değil.

Hatta sahada rakip olamıyorlar, zorlayamıyorlar. Bu şu anki bana göre Türk futbolunda birçok sorun varsa saha içinde en önemlisinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle devam ederse her geçen gün makasın daha da açılacağı kesin görünüyor.



Bu da Avrupa'da bu sezon yapılan önemli transferlerle büyük başarılar bekleyen Galatasaray için ne kadar fayda sağlayacak bekleyip göreceğiz.