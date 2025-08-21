Yüzdesi!

Kadıköy'de taraftarın oluşturduğu atmosfer mükemmel... Tek hedef bu iki ayaklı Benfica maçını geçip Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.

Fenerbahçe'nin futbolcu özelliklerine göre oyun planı ve organizasyonu olmalı.

Geçen sene daha yetenekli, topu ayağında tutan bir hücum hattı vardı. Bu sene ise takım olarak atletizmi daha yüksek bir görüntüsü var. Sarı-lacivertliler için referans alacağımız oyun; Kadıköy'de 5-2 biten Feyenoord maçı. Esas bu turun geçilmesinin şifresi orada saklı. İlk yarı top ayağında ve rakipteyken oyunu kontrol edemeyen sarı-lacivertliler pozisyon üretemedi.

Bu kadar eksikten doğru çıkmaz.

İki santrfor birbirini hiç tamamlamıyor. Fenerbahçe'nin en temel problemlerinden biri takımın boyu çok uzun ve enine de çok geniş alanda oynuyorlar. Ayrıca hücum ve savunma dengesini istenilen seviyenin çok altına çekiyor.

Yeni transfer Semedo oyun ve pozisyon bilgisi çok iyi. Archie Brown dinamik ve çalışkan. İşin tuhafı iki kenar oyuncuları, bekler yüksekte oynamıyorlar, takımın kenar hücumlarını olumsuz yönde etkiliyor.

Fenerbahçe'nin en sıkıntılı bölgesi orta sahası... Buradaki denklem iyi değil. Üç oyuncu birbirini tamamlamıyor. Bu seviyeler için yetersiz. En kısa sürede 3-4 transfer takımın geneli ve kalitesini artırmak için elzem görünüyor. Bu Benfica'yı gördükten sonra ikinci maçta elbette Fenerbahçe'nin şansı var.

Bunun (yüzdesi)ne gerekli dersleri Jose Mourinho aldı mı, ne çözüm üretecek, en önemli sorular sanırım bunlar olmalı.

3-4-1-2 sevdasından vazgeçmeli.

Eğer 3'lü oynayacaksa 3-5-2 veya 3-4-3 olmalı.