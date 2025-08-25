İkisine de tebrikler

lk iki maçında topladığı 6 puanla lige iyi başlayan bordo-mavilerin, Antalyaspor karşısında bu seriyi devam ettirmek tek hedefiydi.

Maça hücum olarak çok üretken başlamasa da oyunun kontrolü ve savunma olarak doğru durdu bordo mavililer... Rakibine pozisyon vermeyip 30-45 arasındaki sekanslarda baskıyı artırdı ve iyice geriye itip hataya zorladı. Agresif ve coşkulu yapılan bu hücum girişimleri golü getirdi.



Geçen sene devre arası gelen Folcarelli başta olmak üzere yeni transferler Pina, Olaigbe ve Augusto performanslarını değerlendirmek için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

İkinci yarı Trabzonspor, yine fabrika ayarlarına döndü. Golü at, skoru korumak için geriye yaslan...

Bu anlayış hiç doğru değil...



Trabzonspor'da orta sahada tempoyu belirleyecek, oyun kuracak bir oyun aklına ihtiyacı var.

Zaman zaman sıkıntılı oyunun baş sebebidir bu eksiklik. Oyun anlayışını değiştirmesi gerekiyor Trabzonspor.

İkinci yarı tüm seyirci tedirgin olup ne zaman gol yeriz düşüncesi ile maçı seyrediyorsa, gelinen noktayı iyi düşünmek lazım.

Alınan galibiyet tabii ki önemli ama halının altına bir şeyleri süpürmeyip, eksikleri iyi analiz etmek gerekiyor. Bu doğrultuda antrenman yapıp takımı geliştirmeli Fatih hoca... Trabzonspor, oyunun bütününü oynayamıyor. Saha içindeki bu dengesizliğin çözümü bulunmalı.



Bordo-mavili takımın aldığı 9 puan çok önemli... Ortaya koydukları mücadele için ve maçta takımlarını hep destekleyen, koşulsuzca destek veren cefakar Trabzonspor taraftarının, oyuncular gibi büyük emeği var.

Hem saha içindeki oyuncular hem de tribündeki görevini fazlasıyla yerine getiren taraftarlar tebrik almayı fazlasıyla hak etti.