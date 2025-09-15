Rezillik!

Fenerbahçe ve Trabzonspor'da tek hedef şampiyonluk yarışından kopmamak. Üç puan çok önemliydi çünkü Galatasaray kayıpsız giderek diğer yarışta olan takımlara bir yerde baskı oluşturuyor. İlk yarıda oyunun ve maçın önüne hakem ile VAR geçti. Zaten bu atamalar baştan sona hatalıydı. Onuachu'nun nizami golünü vermemesinin nedenini açıklamadığı gibi kafası bu verdiği hatalı kararda kaldı. Okay'ın hareketi net kırmızı kartken onu bile vermeyip oyuna kendine göre bir adalet sağlama çalışması çok daha büyük yanlıştı. Orada ilk nizami golü vermeyen VAR, burada doğru bir karar verdi. Ozan Ergün gibi bu maçın ağırlığını maalesef kaldıramadı. Trabzonspor, 10 kişi kaldıktan sonra kalesine yakın derin bir savunma yaptı ama bu sıcağa kar dayanmazdı. Nitekim devre biterken Fenerbahçe aradığı golü En Nesyri ile buldu. Trabzonspor eğer maçta oyuncu olarak eksilmese, 11'e 11 maç oynansaydı bu motivasyonla ve de akıllı oyun strateji ile sanki Fenerbahçe'ye karşı kaybetmeyecek görüntüsünü verdi. Bir de attığı nizami gol iptal olmasa bordo mavililer öne geçtiği bir oyunda farklı bir maç senaryosu ortaya çıkabilirdi. Buna izin vermeyen hakemin gösterdiği performans tam bir Rezillikti. İkinci yarı yine oyunun kontrolü sarı lacivertlilerde idi. Bu sayısal üstünlüğü pas oyununda iyi kullandılar ama bunu gol pozisyonuna girme ve üretkenliğe dökme açısından etkisiz kaldılar. Çünkü rakibin 85 dakika eksik olduğu bir oyunda ikinci golü bulup maçı bitirmesi gerekiyordu. Burada en önemli hata; eğer rakip size organize olarak kompakt bir savunma yapıyorsa, sizi set oyununa istiyorsa, oyuna derinlik ve genişlik verip rakibin savunma mesafelerini açıp hataya zorlamak gerekirdi. Tedesco'nun ilk maçında takımı oyun olarak iyi oynamasa da alınan bu üç puanla zirve yarışından kopmama açısından çok önemli idi. Oyun eksikliği ve oyuncu performansı yeterli seviyede değil. Bunu geliştirmek için çok antrenman tekrarları yapıp daha fazla çalışıp takımını geliştirip güçlü bir oyun inşa etmesi gerekiyor.