CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu G.Saray tarih yazdı
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

06 Kasım 2025 | Perşembe

G.Saray tarih yazdı

Galatasaray topa daha çok sahip olan ve önde pres yapan taraftı.
İlk yarı kapalı savunmayı açmakta zorlandı. Ajax'ın tek oyun planı yüksek ortalarla Weghorst'u ceza alanında buluşturmaktı. İlkay ah bu maç tam senlikti. Hele bir de Yunus sahada olabilseydi ağır kalan, adam ve alan paylaşımında sıkıntılı Ajax savunması karşısında daha ilk yarıda iş biterdi.
İki kaliteli ortada Osimhen iki gol pozisyonu yakaladı. İkinci yarıda benzer ortada ilk golü buldu. Hat-trick yapan Osimhen ve oynadığı futbol ile Galatasaray tarih yazdı. Bravo Galatasaray, futbolumuzun gururu oldunuz.

Benoit Bastien 42 yaşında, öğretmen.
Fransızların Turpin, Letexier'den sonra 3 numarası. Geçen sezon 10 uluslararası maçla en iyi sezonunu yaşadı.
12 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi 3. Tur'da S.Bratislava-K.Almaty maçını 11 sarı 1 kırmızı kartla tamamladı.
28 Ağustos'da Utrecht-Mostar Avrupa Ligi yönetti.

4'te Torreira'ya kontrolsüz hareketi dolayısıyla Mokoi'ye gösterdiği sarı ile otoritesini ortaya koydu.
Singo'nun 39'da Wijndal'a ve 40'ta Gloukh'a yaptığı eylemlerde sarı görmemesi büyük şanstı! Kulübelerden gelen tepkilere karşı UEFA sıfır tolerans diyor, Bastien de örneği uyguladı.
64'te Baas topa sağ kol açık genişleyerek geliyor, baldırından seken top net penaltı. Hakem göremedi, doğru VAR müdahalesi ile doğru penaltı kararı geldi. 76'da Barış Alper'in şutunda Alders'in sağ kolu yukarıda genişleyerek kayarak hamle yaptı. O kola gelen topta net penaltıydı Bastien de bastı penaltıyı...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Mostar Avrupa Ligi, Utrecht, Şampiyonlar Ligi 3, Benoit Bastien, Baas

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Uzaktan kumandayla yönetiyorlar! Kendisini kabul ettirdi! Bedelini ödesinler!!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor