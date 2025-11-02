CANLI SKOR ANA SAYFA
Mustafa Çulcu
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

02 Kasım 2025 | Pazar

Kendisini kabul ettirdi

Galatasaray oyuna istediği gibi değil hatta kötü başladı. Trabzonspor rakibin önde baskısını kırdı. Sane ve Barış'ın önünü iyi kapattılar. Her iki takım sonuca gitmek istedi ancak final pasları, tercihleri ve beceriksizlikleri skoru değiştirmeye yetmedi, berabere bitti.

Cihan Aydın öyle basit temaslara fauller çalıyor ki futbol ülkemizde sanki farklı kurallarla oynanıyor. Sonra da net sarıları çıkarmıyor. Maçın başında Zubkov'a kontrolsüz hareketinden Sara'ya sarı çıkarmadı. 13. dakikada Galatasaray Osimhen- Savic mücadelesinde penaltı bekledi. Hakemin devam kararı doğru. Elkolları illegal kullanarak Zubkov'a müdahalesinde Eren'e sarı çıkmalıydı çıkarmadı. Auta çıkan top sonrası topsuz alanda Abdükerim'i reklam panolarına iten Pina'ya sarı çıkmalıydı sözlü ikazla geçti. Maçın majör kararı, 26. dakikada kornerden gelen topa Muçi vurdu. Kısa mesafeden top Sara'nın sol kapalı eline geldi. Trabzonspor penaltı bekledi fakat devam kararı doğru. 39. dakikada Barış açık ve net bir şekilde Pina'yı formasından çekerek durdurdu, sarı olmalıydı göstermedi.

40. dakikada Mustafa'ya elkolları illegal kullanarak yaptığı faulde Sallai'ye sarı çıkmalıydı. Galatasaray'ın iptal edilen golünde Torreira açık ofsayt iptal kararı doğru. Yunus'a yaptığı kontrolsüz harekete Folcarelli'ye sarı çıkarmadı. 77. dakikada Galatasaray'ın iptal edilen golünde Sane ofsayt karar doğru. Bouchouari'nin Sallai'ye yaptığı sert faulünden dolayı ihracı net doğru. Çıkmayan sarı kartlara rağmen oyun hakemin kontrolündeydi. Oyun ve oyuncular hakemi kabul etti, ikinci yarı daha başarılıydı.

