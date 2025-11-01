Bedelini ödesinler!

TFF'nin açıkladığı ve bahis oynamaları sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı 57. maddeden disipline sevk edilen ve dün açıklanan PFDK kararları sonrası Süper Lig hakem kadrosunda bulunan FIFA hakemi Zorbay Küçük ve Melih Kurt, klasman hakemi Mertcan Tubay'ın dışında kalan 149 hakeme 8-12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi. Bu 3 hakemin durumunda 'incelemenin devamına' kararı verildi.

Diğer 149 hakeme verilen 8-12 ay hak mahrumiyetinin karşılığı ise şu;

FDT 57 madde BAHİS ile ilgili durumlarda yaptırımları çok net anlatıyor.

FDT 57-2 de "Aksine hareket eden kişiler 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti ile cezalandırılırlar" diyor. Ayrıca; MHK Talimatı Disiplin Hükümleri 40. Madde ise "Herhangi bir nedenle Disiplin Kurulları tarafından bir defada 45 gün toplamda 90 günden fazla süreyle cezalandırılan ve haklarında ceza kararları kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilir" diyor.

Tabi ki bu 149 hakemin Tahkim Kurulu'na gitme hakları var.

PFDK'nin almış olduğu bu kararları Tahkim onayladığı anda 149 hakemin lisanları iptal edilecek. Bir daha TFF çatısı altında asla hakemlik ve gözlemcilik yapamayacaklar, sistemin dışına atılmış olacaklar. TFF ile ilişkileri net bitecek.

H H H

Diğer 3 hakemin ise hukuki itiraz süreci incelenecek sonrasında onlarla ilgili de karar verilecek. Burada TFF'nin hızlı aksiyon alarak hareket edip bu 3 hakemle ilgili kararı bir an önce sonuçlandırması en doğru adım olacaktır. Çünkü konu; sulandırmaya, bulandırmaya, uzatmaya gelemeyecek kadar ciddidir.

Peki... Dünyaya rezil olduğumuz bu duruma nasıl gelindi? 152 hakemin 90 tanesini şu anda görevde bulunan MHK tarafından bir sezonda 4 klasman yapılarak "Bataklığı kurutuyoruz, hakemleri gençleştiriyoruz" mottosu ile sonuçlarını düşünmeden, acele hareketle kendi kadrolarını oluşturma çabasından başka bir şey değildir. Düşünün; Süper Lig kadrosunda 7 hakemin 6'sı, Süper Lig yardımcı hakemin 15'te 14'ü bu MHK tarafından terfi ettirilmiş!

Hakem yöneticiliği; liyakat, ufuk, yönetim becerileri isteyen hassasiyet ve sorumluluk gerektiren çok önemli bir görevdir.

Hakemin sadece saha içi değil, saha dışı aile ve sosyal yaşamının da tercih ve terfilerde ne kadar önemli olduğu gerçeğini gördük. Kurumsal prensiplere uyum, aidiyet duygusu olmazsa olmazlardandır.

Böylesine çoğulcu tercihlerde hatayı yapan hakemliğimizi yöneten ve eğiten MHK ve de eğitim departmanında görev yapanların bunda hiç mi suçu yok ki hala daha oralarda hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin oturuyorlar veya oturmalarına izin veriliyor? Bunu sorgulamanın bedelini ödetmenin zamanı geldi de geçiyor bile...