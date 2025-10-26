Tedirginliğini üzerinden atmalı

Trabzonspor önde yoğun baskı ve istekle ile başladığı oyunda golü erken buldu. Eyüpspor bu baskıyı ilk bölümde kırmakta zorlandı. Trabzonspor'un baskı şiddeti azaldığında Eyüpspor geçiş oyununu iyi oynayarak daha fazla pozisyon buldu. Merkez ataklardan iki net pozisyonda kaleci Onana çok başarılıydı. Onauchu orta alanda çok top kaydı ile oynadı. Kaybettiği her top Eyüpspor atağına dönüştü. Temaslı oyunun ve ikili mücadelenin çok olduğu ilk yarıda Claro'nun ayağının kırılması üzücü oldu. Tribünleri kışkırtan heyecanlandıran 19 yaşındaki Oulai'nin oynadığı oyun ve attığı gol muhteşemdi.



İkinci yarı orta alan üstünlüğü ve oyun kontrolünü eline alan Trabzonspor rakibin geçiş oyununa izin vermedi. Eyüpspor oyunu bozmadan oynadı. Çekişmeli keyifli maç oldu. Oyun temposu ve kalitesi sürekli yükselen ve de daha kaliteli ayaklara sahip olan Trabzonspor tabela yapan taraf oldu. Zorbay Küçük ligin kıdemli hakemlerinden. Muçi'nin kontrolündeki topa arkadan hızla gelen Halil kafa soktu yüzüne ayak geldi sarı kart doğru. Fazlası olmaz.



Folcorelli'nin takım arkadaşı Mustafa'dan kapalı eline gelen topta Eyüpspor penaltı bekledi devam kararı doğru. İlk yarı biterken Eyüpspor lehine penaltı verdi öncesi ofsayttı. Oyun ofsayt ile başladı. 48'de sarısı olan Muçi rakibine kontrolsüz hareketi dolayısıyla ikinci sarıdan ihraç olmalıydı hakem sadece faul verdi. Durumu hisseden Fatih hoca onu oyundan aldı. 69'da Onana'nın degajında hiçbir engel yoktu niye tekrar ettirdi çözemedik! 1 numaralı yardımcı kaldırdığı ofsayt bayrakları ile bu gece çok yoruldu lakin hepsi doğruydu. Zorbay Küçük başarılıydı. Şu tedirginliğini de üstünden atıp kolay fauller çalmasa daha da iyi olacak.