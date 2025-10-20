Şansalan iyi yönetti

enerbahçe'nin maçın ilk 25 dakikasında tüm istatistikleri sıfır olan Karagümrük'e karşı penaltıdan başka pozisyonu yok. Önde baskı, bol şut, aksiyon beklerken İsmail'in mücadelesi, oyundan çıkana kadar Kerem'in çalışkanlığı, Asensio'nun oyun felsefesi ve becerisi dışında herkesin ne yapacak diye birbirini beklediği sistemsiz temposuz bir oyun...

Fenerbahçe bu olamaz!

Tedesco'nun sunumda takdir edilen teorik oyun anlayışını saha pratiğinde ve kasrı oluşumunda göremiyoruz.

Gücü belli Karagümrük kendi ceza alanından ayağa pas yaparak savunmadan çok rahat çıkıyor.

Talisca'nın ayakta duracak hali yok.

Her ikili temasta yerde kalıyor. Penaltı golünden sonra kaybedecek bir şeyi olmayan ve cesur futbol oynayarak öne çıkan Karagümrük etkili oldu.

Fenerbahçe adına tek olumlu taraf alınan üç puan.

Ali Şansalan maçın hemen başında Çağlar ve Roco'nun rakiplerine kontrolsüz girişlerinde sarı kart yerine sözlü ikazı uyguladı. Önce avantaja bırakıp dönüp Atakan'a gösterdiği sarı doğru uygulamaydı.

Talisca penaltı bekledi devam kararı doğru. Balkovec'in 19'da kayarak riskli hareketinde Nene'nin sol ayağına teması var.Pozisyon penaltı ama hakem önce devam dedi, VAR müdahalesi yedi.OFR'de izledi, penaltı ve sarı kart verdi.

80'de Karagümrük'ün Atakan ile attığı 2. golde yardımcı ofsayt kaldırdı.

Çok kritik pozisyon. VAR'dan da ofsayt çıktı. Teknolojiye güvenmek zorundayız. Sarısı olan Balkovec'in 83'te Szymanski'ye kontrolsüz girişi sonrası 4. hakemden gelen destekle ikinci sarıdan kırmızı doğru karar. En- Nesyri'nin attığı iptal edilen golde ofsayt doğru.

Ali Şansalan penaltıda VAR müdahalesi yedi ama iyi maç yönetti.

Kutlarım.