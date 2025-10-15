CANLI SKOR ANA SAYFA
Mustafa Çulcu
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

15 Ekim 2025 | Çarşamba

Tebrikler Milli Takım

Kocaeli tribünlerinin 17 yıllık milli takım özlemi ile muhteşem desteği takdire değer. Gürcistan ilk 5 dakika önde baskı ve istek ile başladı. Özellikle Arda'yı faullerle oynatmamaya çalıştılar. İlk yarıda biz 5, rakibimiz ise 10 faul yaptı. Oyunun kontrolünü 5. dakikadan sonra elimize aldık. Kalitemizi ortaya koyduk. Öyle ki Gürcistan'ın o önde baskı isteğini ve hırsını kırmayı geçtim, coşkulu ve akıl dolu oyunumuzla sahaya gömdük. İsmail'in mücadelesini, hırsını seyrederken gözlerim yoruldu. Hakan'ın liderliğinde çağdaş futboldan örnekler sunduk. 3 maçta duran top ve sağ kanat organizasyonlarından 7-8 gol bulduk. Hepsi harikaydı. Montella'dan doğru hamleler geldi. İkinci yarı özellikle son bölümde zorlandık. Ama kazanmayı bildik. Tebrikler... Federasyon Başkanı Razvan Burleanu'nun FIFA Konseyine ve UEFA İcra Kuruluna 2021'de girişi ile birlikte hareketlenen Romanya hakemliğinde İstvan Kovacs'ın ardından 1. kategoride bulunan 3 hakemden biri Radu Marian Petrescu 42 yaşında. İletişimi olmayan, donuk, gergin bir hakem. Onu 5-1'lik Beşiktaş-Lugano maçından hatırlıyoruz. Maçın başında Eren-Kochorasvili mücadelesinde penaltı bekledik ki dikkatsiz hareketten penaltı olmalıydı, hakem devam dedi. VAR'ın karışamayacağı sahada verilmesi gereken penaltıydı. Kenan ile attığımız ilk golde çıplak gözle Gochaleishvili'nin ofsaytı bozduğu görülüyor. VAR onayladı, gol temiz. Maçta sıkıntılı pozisyon yoktu. Bu etkili tribün baskısına rağmen hakem tartışmalı duruma düşmedi.

Hakan, FIFA Konseyi, Gürcistan

