CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Tekrar söz konusu değil
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

06 Ekim 2025 | Pazartesi

Tekrar söz konusu değil

Müsabakalarda takımlar 5 oyuncu değişikliğini (travmada ilave değişiklik hariç) 3 kez oyunun durduğu bir sırada yaparlar. Her iki takım aynı anda yaparsa her iki takım için de ayrı ayrı bir kez sayılır. Devre arası yapılan değişiklik bu 3 kez hakkından bağımsızdır.
G.Saray-Beşiktaş maçında 4 kez olarak bir uygulama hatasıyla kural ihlal edilmiştir. Hakem-4. hakem arasında bir anlaşmazlık yaşandı.
Daha önce ülke futbolumuzda 2020-21 sezonunda Kırşehir- Vanspor maçında ev sahibi takım böyle bir ihlal yapmıştı. Vanspor, TFF'ye müracaat etti. TFF "Kural ihlali yok hakem uygulama ihlali var" diyerek itirazı reddetmişti. Bu emsal karar kayıtlarda bulunuyor.

Derbide Yasin Kol ve ekibi uygulama ihlali yaparak kuralı çiğnediler skandala imza attılar.
Ancak olayı raporlarda kılıfına uyduracaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son kararı tabi ki TFF verecektir. Geçmişte emsal karar da olduğu için maç tekrarı söz konusu değildir. Zaten her kural hatasından maç tekrarı olmaz.
Kural hatasının sonuca ve oyunun gidişata net tesir etmiş olması gerekir.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI

Resmen tükenmiş!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
TFF, Yasin Kol, Vanspor, beşiktaş

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Kardeşler’den farkı yoktu! Adil oyun ve adalet! Çok değerli galibiyet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor