Çok değerli galibiyet

Fenerbahçe hücum ağırlıklı kadro ile çıktığı maça önde, iştahlı ve baskılı başladı. Genellikle 3'lü savunmayla oynayan Nice bu maça 4'lü savunmayla başladı ama sürekli hata yaptılar. Savunmanın arkasına atılan her topta Fenerbahçe pozisyon buldu. Fenerbahçe savunması öne çıktığında ikinci topları hep kazandı ve baskıyı arttırdı. İsmail çıkana kadar çok çalıştı. Talisca ve Asensio rakip atakların şiddetini önde kırmakta zorlandı. Gecenin yıldızı Kerem'in hırsı, isteği ve enerjisi müthişti. Onu haksız yere eleştirenlere oyunu ve golleri ile tokat gibi cevap verdi. Nice özellikle ikinci yarıda elini kolunu sallaya sallaya pozisyon bulmaya başladı. Bu galibiyet ülke futbolu ve Fenerbahçe için çok değerli oldu.





Sırp hakem Srdan Jovanovic, 39 yaşında ve UEFA'nın elit kategorisinde. Ancak performansı diğer elit hakemler kadar iyi değil. Soğukkanlı hatta buz gibi. Belki de UEFA bu özelliği nedeniyle onu elit kategoriye almıştır! Carlos, Bard ve Clauss'a çıkmayan sarı kartlar kabul edielmez. Louchet, İsmail ve Kerem'e gösterdiği kartlar doğruydu. 16'da faulün yönünü ters gösterdi 4. hakem düzeltti. Bu seviyedeki hakeme yakışmadı. 28'de Talisca'nın şutunda Oppong'un sol kolu kapalı penaltı olmaz. Devam kararı doğru.





34'te yan ortada Skriniar önce Gouveia'ya sarıldı indirdi ancak henüz top oyuna girmemişti penaltı olmaz. İlginç olan hakem oralı olmadı! Devamındaki karambolde Carlos'un vurduğu top, Skriniar'ın vücudundan ayrılmış sol kolun eline gelince hakem tereddütsüz penaltı verdi. Karar doğru. İlk pozisyonda oyunu durdurmuş, ikaz etmiş veya kart kullanmış olsa belki bu pozisyon olmayacaktı. Ancak Skriniar da dikkat edecek! 40'ta Fenerbahçe'nin penaltısından önce Nene ofsayt olduğu için penaltı iptali doğru.