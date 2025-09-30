Sarı kart doğruydu

Beşiktaş, erteleme maçında elde ettiği farklı galibiyet ve moralle kendi seyircisi önünde daha özgüvenliydi ve oyuna çok iyi başladı. Kocaelispor için varoluş, lige tutunma maçı olunca savunma güvenliğinden yoksun, cümbür cemaat önde şuursuz baskı pahalıya mal oldu. Beşiktaş'ın işi kolaylaştı. Savunma arkasına atılan iki uzun topta önce Balogh, sonra kaleci Jovanovic hata yapınca 10 dakika Beşiktaş 2-0 yakaladı. Sonra topu Kocaelispor'a bıraktı, bulduğu iki golün kopyası, geçiş oyununu devam ettirdi. Beşiktaş'ın klasik savunma sıkıntısı devam edince, ikinci yarının başında Kocaelispor'un golü geldi. Kocaelispor'un ikinci yarı futbolu dirençliydi ama Beşiktaş galibiyet serisini devam ettirdi. Ali Şansalan, Beşiktaş'ın ilk golünde ikili mücadelede, oyunu oynatması ve ikinci golde kalecinin topu ceza alanı dışında elle temasına rağmen, risk alıp oyunu devam ettirmesi, gole prim tanıması ve sonra kaleciye sarı kart göstermesi başarılıydı.

Ancak takımlara farklı oyunculara sinirli davranması, bir takımın oyuncularını tabir yerindeyse fırçalaması, 'kart gösteririm' diye tehditkar beden dili kullanması, diğerine babacan ve sempati ile yaklaşımı kabul edilemez. Bu davranışlar çağdaş, evrensel değil, durumu idare eden hakemliktir. Yutturduğunu sanma herkes görüyor. 23'te yüksek hava topu mücadelesinde Toure'nin sol kolu gereğinden fazla açılınca Balogh'nın boyun-yüz bölgesine geliyor hakem sahada penaltı verse hayır diyemeyeceğimiz bir karar olurdu. Şansalan oralı bile olmadı. Bazı faul sonrasında kovboy hızıyla silah çeker gibi kart çekti ancak Gökhan'ın Tayfur'u çekerek sarılarak durdurmalarında nihayet üçüncüsünde sarı gösterebildi. 65'te Jota açık ofsayt gol iptali doğru. Beşiktaş'ın 3. golü net çizgiyi geçiyor, gol temiz. Hakem maça iyi başladı, sonra klasik Ali Şansalan'a döndü. Tempo yükselince oyuna ayak uyduramadı.