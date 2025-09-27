Liverpool uyarısı

Bu maç Liverpool maçının provası ise üretemeyen ön bölge ve rakibine 4 net pozisyon veren kötü savunma ile Galatasaray'ın üstünde bu elbise iyi durmaz.

Alanya'nın yakaladığı pozisyonları Salah, Ekitike, Isak yakalarsa affetmezler.

Hele ki Maestro'nun pozisyonu, otobanda bile o kadar rahat topla gidemez. Sane'nin futbolcu bir baba ve ritmik jimnastikçi bir anneden gelen genetik mirası hızı ve çabukluğu... Ancak Sane geldiğinden bu yana bu özelliklerini hiç göremedik.

Singo'nun nefis çalımı ve asisti sonrası büyük golcü İcardi'nin estetik golü Galatasaray adına maçın özetiydi. Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlar hep Muslera'nın performansı üzerinden okunurdu şimdi de görünen o ki Uğurcan Çakır'ın üzerinden okunacak.



Zorbay Küçük'ün bu sezon dördüncü maçı idi. Maçta ilk faul 8'de oldu ama toplamda 29 faul, 3 sarı kart vardı. Abdülkerim Bardakcı'nın kapalı koluna gelen topta devam kararı doğru.

Orta alanda Aliti-İcardi karşılıklı bir yükleniliş vardı, faul yoktu ama faul veriyorsan da umut vaat eden atak nedeniyle Aliti'ye çıkan sarı kart doğru. İlk yarı biterken Ogundu-Davinson Sanchez mücadelesinde Alanyaspor penaltı bekledi ama devam kararı doğruydu.

Hadergjonaj'ın topsuz alanda Barış'a yaptığı faulün babası ve sarı karttı ama onu vermedi!

62. dakikada Davinson Sanchez'e çıkan sarı kart hatalı. Eğer kart çıkacaksa kontrolsüz girişinden Abdülkerim'e çıkmalıydı.

Karşılaşma boyunca hakemi zorlayacak spesifik pozisyon olmayınca, Zorbay Küçük'ün maç performansı ülke iklimimizde başarılıydı.