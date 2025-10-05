Kardeşler’den farkı yoktu

Beşiktaş gole kadar Galatasaray'ın savunmadan çıkmasına 2. bölgeye kadar gelmesine izin verdi, hiç pres yapmadı. Ancak boş alanda bırakmadı. Cerny geriye gelerek savunmayı beşliyor. Savunmadaki bilinen zafiyeti böyle kapatıyorlar. Galatasaray'ın tempoyu artırıp baskı kurmasına izin vermediler. Galatasaray'da 15 dakikadan sonra Liverpool maçı yorgunluğu çok belirgin ortaya çıktı. Herkes adam kovalamayı birbirine bırakıyor. Yenilen golde Barış'ın Orkun'u kovalamayı erken bırakması ve Singo'nun yumuşak arka adale sakatlığı sebebiyle oyundan çıkması Beşiktaş bu yorgunluk üzerine planladığı oyunda stoperler ile kaleci Uğurcan'ın arasını uzun açmalarına fırsat verdi ve o bölgeye atılan ara toplardan sonuç aldı. Bir gol, bir kırmızı kart. İkinci yarı seyirci olağanüstü devreye girdi itici güç oldu. On kişi kalan ve yorgun Galatasaray'ı diriltti, beraberlik geldi. Lemina ve İlkay ekstra sorumluluk aldı. Sergen hocanın rakip 10 kişi kalınca nasıl oynamalıyız planında eksiklikler var. 11'e 11'ken daha etkili oyun vardı.







Yasin Kol, Beşiktaş'ın golü öncesi Orkun-Torreira mücadelesi faul yok gol temiz. 29'da kaleci Mert'i zaman konusunda sözlü ikazı yerinde. 32'de Jakobs'a yaptığı faulde Orkun'a sarı çıkmalıydı. 34'te bariz gol şansı ile ilerleyen Rafa Silva'yı arkadan faul ile durduran Sanchez'e gösterdiği kırmızı kart doğru. 39'da Osimhen'in önce alttan Jurasek'e bir hareketi var. Sonra Emirhan ile karşılıklı itiş kakış, kafa kafaya çatışması oldu. 'Bu bir derbi, futbol savaşı' dedi. Hakem kırmızı düşünmedi. Alt sınırdan her iki oyuncuya sarı kart gösterdi. 69'da Toure'ye ofsayt bayrağı kalktı, top kaleciye gitti. Hemen oyuna soktu Galatasaray önemli atağa kalktı hakem önce avantaja bıraktı 'gördüm oyna' dedi, avantaja bıraktı. Sonra önemli atağı kesip ofsayta dönmesi fiziksel yorgunluk, zihinsel karmaşıklıktı. Arda Kardeşler'in yaptığı hatadan bir farkı yoktu. Karara tepki veren Sallai topu havaya dikti. Yasin Kol sarı çıkaramayarak ezildi. Başarılı kararlarını da zedeledi.