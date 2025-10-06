CANLI SKOR ANA SAYFA
Mustafa Çulcu Resmen tükenmiş
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

06 Ekim 2025 | Pazartesi

Resmen tükenmiş

Fenerbahçe maça oyunu rakip alana yıkarak başladı. Samsunspor'u ilk 15 dakika sahasından çıkarmadı. Sonra Samsunspor hücum aksiyonları geliştirdi. Her iki takım tempoyu yükseltmeden kontrollü oyunla fırsat kollamaya başladı.

Samsunspor savunma merkezi asla yerini terk etmiyor. Kaleci Okan çizgide çok iyi lakin öne çıkınca dağılabiliyor. Samsunspor ikinci yarıya öyle bir önde baskı ve tempo ile başladı ki Fenerbahçe'yi kendi alanına hapsetti. Zengin kadrosu yok, konferans kupasından yorgun döndüler ama disiplinli oyunlarından hiç taviz vermeden oyuna ağırlığını koydular pozisyonlar ürettiler. Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşattılar. Bu beraberlik Fenerbahçe adına kazanç oldu.

Ülkemizin şu an şüphesiz en kariyerli hakemi Halil Umut Meler uzun bir aradan sonra gündem maçında. Oyuna Holse'yi sözlü ikazla başladı. Ancak Brown ve Drongolen'e net sarı kartları pas geçti. Samsunspor'un 34'te Musamba ile attığı golde Musamba ofsayt değil. Ancak arkada ofsayttan gelen Tomasson kaleci Tarık'ın önünde koşu yolunda hamle yapmasını engelliyor. Bu nedenle VAR, kararı kendisinin vermesi için hakemi pozisyonu izlemeye çağırdı. Hakem izledi ofsayt ve doğru kararla golü iptal etti.

58'de Skriniar ceza sahası içinde topa vurdu top Musamba'dan sekti kısa mesafeden Skiniar'ın sağ omuza geldi. Meler penaltı verdi. Külliyen yanlış bir karardı. VAR çağırdı OFR'de hakem izledi ve doğru bir kararla penaltıyı iptal etti. Kararı verirken bulunduğu yer çok hatalı. Görerek değil fal açarak penaltıyı vermiş. Faullerde kartlarda sıkıntılar var. O bildiğimiz klas hakem Halil Umut Meler'e ne olmuş böyle? Resmen bitmiş, tükenmiş. Seyrederken üzüldüm.

