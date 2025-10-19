İptal kararı doğru

Uzun bir aradan sonra ilk defa büyük takım maçına çıkan Atilla Karaoğlan'ın gösterdiği kartlar evrensel standartlarda değil.

Bazıları uydurma bazıları balans sarısı.

İcardi'ye faulü Ömer Ali yaptı ama faulü yine Başakşehir attı! Torreira- Kemen mücadelesinde faul yok Galatasaray lehine faul verdi! Eren Elmalı ve Kaan Ayhan'a gösterdiği sarıları bir kez daha izlemeli.

Başakşehir'in 47'de attığı golde son vuran Shomuradov ofsayt. VAR'dan gol iptali doğru. Galatasaray lehine ikinci gol öncesi verdiği elle oynama kararı tuhaf!

Osimhen'in suratına el-kol illegal kullanımdan maske çıktı ama Obesele'ye sarı çıkmadı. FIFA hakemimiz maalesef sahada gördüğü gerçeklikle değil kafasındaki balans kararlarla maç yönetiyor.



Halil Umut Meler geçen hafta fal açıp penaltı verdi. Penaltı VAR'dan döndü. Siyah-beyaz hatasına rağmen bu hafta tekrar maç aldı. Sanırım toparlanması için MHK destek veriyor.

İyi de yapıyor. Ülke hakemliği fabrika ayarlarına dönmüş bir Meler'i arıyor ve de ihtiyaç var.

30'da Hojer sol ayak içi ile topu aldığı anda sağ dizi Savic'e çarpıyor.

Savic penaltıyı gerektirecek faul yapmıyor. Laci'ye çıkan sarı doğru 4 dakika sonra Laci'nin aşiline basan Batagov'a çıkmayan sarı yanlıştı.

Meler başarılıydı, kutlarım.



Oğuzhan Çakır'ın fauller ve kartlar konusunda ciddi deneyime ihtiyacı var. 35 faul 6 sarı kart FIFA kokartlı olduğuna aldanmayalım o bir proje hakemi. Yetişecek inşallah!

Şunu bilmeli ki çok maç seyretmesi ve yönetmesi gerekiyor. Maçın başında Cerney'nin yüzüne elkol illegal kullanarak yaptığı faulde Pereira'ya net sarıyı göstermedi. 1 numaralı yardımcı Samet Çiçek'in Rafa Silva'ya kaldırdığı ofsayt rezalet.

Pereira'ya çıkan sarı yeterli.

Abraham'ın elinden seken top rakip oyuncuya geldi ve oynattın ki doğruydu. Sonra neden yardımcıya uyarak gecikmeli düdük çalıyorsun?

Maçı sen yönetiyorsun Oğuzhan yardımcılar değil! Beşiktaş 84'te Jato pozisyonda penaltı bekledi devam kararı doğruydu.