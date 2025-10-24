Jakob Kehlet dağıldı

Fenerbahçe tam bir tipik Alman disiplini ve sistemi ile oynayan Stuttgart'ın önde baskısını ilk 20 dakika kıramadı.

İyi pres yapıyorlar. Önde yaptıkları baskı esnasında geride çok alan bırakıyorlar. Fenerbahçe bunu fırsata çevirmekte zorlandı. Ne uzun topla ne de pas oyunu ile çıkmakta sistemi kuramadılar, oturtamadılar. Rakibin en büyük handikabı; duran toplarda adam paylaşımı ve savunma hataları...

Penaltı da böyle bir pozisyonda oldu.

İkinci yarı Fenerbahçe tümüyle topun arkasına geçti.

Danimarkalı hakem Jakob Kehlet 45 yaşında. Hakemliğinde son viraja girmiş bir isim. Geçtiğimiz sezon ülkemizde VAR hakemliği yaptı.

Ayrıca onu Uduokhai'nin ihraç olduğu Beşiktaş-Lousenne (0-1 maçından hatırlıyoruz. O maçtan sonra aradan 2 ay geçti ve bu ilk maçıydı. Genellikle Konferans Ligi'nde maç yöneten, atletik olmayan ve vasat olan Kehlet için bu maç çok ağır geldi.

Kaldıramadı. Yetersiz kaldı.



El Khannous'un ikili mücadelede Alvarez'e yaptığı faulde gösterdiği sarı kart sınırda, borderline. VAR karışmaz ve hakemde sarı da kaldı! Fenerbahçe lehine verilen penaltı net doğru karar.

İkinci yarı Kerem'in penaltı arayışları cılız. Devam kararı doğru. Fenerbahçe lehine 60'ta verdiği penaltı doğruydu ama başlangıcı VAR'dan ofsayt çıktı.

Teknolojiye inanmak zorundayız.

66. dakikada Stuttgart lehine verdiği penaltı külliyen yanlış. VAR müdahalesi ile iptal kararı doğru.

