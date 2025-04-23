Kaostan kurtardı

Uzun zamandır ilk defa bu derece isabetli ve kaliteli ayağa pas ile savunmadan çıkan bir Galatasaray seyrediyoruz. Bu oyunla ve attığı gollerle sadece kupa finalinde karşısına gelecek rakibe değil ligin son haftalarında oynayacağı rakiplerine de gözdağı vererek farklı skorla ilk finalist oldu. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un maç önü nabız sayısı yükseliyor taşikardi sağlık durumu yaşayınca doktorlar maçı yönetmesine izin vermiyor. Maça 4. hakem Ali Yılmaz başladı. Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun, acil şifalar dilerim. Konyalı Raşit Yorgancılar da apar topar evden 4. hakemliğe getirildi.

Maçlara ve özellikle bu seviye yarı final ve de finallere hakem ekibi oluşturmak, maç tebligatını zamanında yapmak hakemleri maçlara hazırlamak liyakat, vizyon ve donanımlı yöneticilik ister. Bizim MHK Başkanı bırakın böyle bir maçı yönetmeyi, böyle bir maça 4. hakem olarak dahi çıkamadı. Vah ki vah benim ülkemin hakemliği kimlere emanet...

Maçın başlamasına dakikalar vardı ki 4. hakem Ali Yılmaz bir anda kendini sahada buldu. Hakemlik hayatında ilk defa böyle bir maçta düdük öttürdü. Basit temaslarda çaldığı gereksiz fauller tartışma yarattı. Sallai lehine verdiği faulde çevre kontrolü yapsa güzel bir avantajı oynatabilirdi. Sahaya atılan maddelerde daha otoriter ve kararlılık göstermeliydi. Galatasaray'ın attığı gol öncesi taç kararında yön gösterme aceleciliği yapıp sonra yön değiştirince itirazlar geldi. Hakemin acemiliğini, tedirginliğini ve heyecanını anlayabiliyorum. Maçın skoru oyuncuların hakemi zorlamamaları, sakinliği şansıydı. Psikolog Ali Yılmaz, sürpriz gelen düdük hakemliğinden kabul edilebilir eksikliklerine rağmen bence olumlu çıktı. TFF ve MHK'yi da olası yeni bir kaostan kurtardı. Deneyim kazandıkça çok daha iyi olacaktır. Yolun açık olsun Ali Yılmaz başarılar.