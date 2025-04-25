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Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Hakem başarılıydı
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

25 Nisan 2025 | Cuma

Hakem başarılıydı

Trabzonspor, 10 dakika topu ileriye taşımada zorlandı, sonra rakip defans arkasına atılan uzun toplar ve Nwakaeme'nin taşıdığı toplarla pozisyon bularak etkili olmaya başladı. Banza kötü bir vuruşla penaltıyı kaçırdı. Trabzonspor, hiç moralini bozmadı. Ozan'ın ilginç vuruşu ve Zubkov'un golleriyle Trabzonspor finalist oldu. Cihan Aydın, FIFA kokartlı değil, lakin ligimizin güven veren tecrübeli hakemi. Trabzonspor'un attığı iptal edilen golde, golü atan Ozan ofsayt değil, ilk pozisyonda Sikan ofsayt iptal doğru. 32'de Ogün topa ayağını uzatan, ilk vuran ancak ikili mücadelede vurmaya gelirken sol kol açık, devamında Sikan şut vuruyor, muhtemelen top dizi sıyırıyor gibi... Eeee açık kola gelen top, sahada penaltı olmalıydı. Bir oyuncu topa hamle yaparken, eller, kollar genişleyerek gelirse, haksız avantaj elde eder ve bedeline katlanır. 35'de Banza ikili markajda rakibin el temasını sırtında hissettiği an kendini yere kolay bıraktı. Penaltı olmaz. Devam kararı doğru. 49'da Nwakaeme şut attı, Heliton elle müdahale edince hakem doğru kararla penaltı verdi. 1'nolu yardımcı pozisyonun başlangıcında Mustafa'ya ofsayt kaldırdı, oysa ofsayt yoktu, VAR uzun bir incelemeden sonra ofsayt olmadığını tespitle hakemin penaltı kararını onayladı. Gösterdiği doğru sarı kartların yanında göstermediği kartlar var. Topu oyunda tutma isteği basit temaslarda oyunu oynatması olumlu. Her şeye rağmen gösterdiği performans ile hak ettiği FIFA listesinden adaletsizce onu çıkaranlara "Bu alemin iyisiyim. Yaptığınız haksızlıktan utanın" dedi.

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Etiketler :
Trabzonspor, Cihan Aydın

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