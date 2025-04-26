Deneme tahtası

Beşiktaş ligi en iyi yerde bitirmeye çalışıyor. Solskjaer'in oyuna başladığı 11 enteresan. Haftalardır oynatmadığı İmmobile ile başlaması ve gerektiğinde sağ bek bile oynayan Chamberlain'i kenarda bırakması enteresan. İlk penaltıda topu Rafa Silva'nın elinden alan İmmobile'ye seyirci tepki verdi ama ikinci penaltı ve sonrası attığı golle hat-trick yaptı. Beşiktaş da Gedson çok iyiydi ama oyun aklı Rafa Silva muhteşem oynadı, oynattı ve bir de gol attı. Hatay Masuaku ile Muçi'nin yerine oynayan Emrecan ve Mustafa'nın kanadını zorlayarak maça başladı. Boutobba sağ kanadı efektif kullandı ve gol de bu kanattan geldi. İlk yarı Beşiktaş'ın siyahını ikinci yarı beyazını izledik sanki. İkinci yarı vites artırdı. Kontrolü tamamen eline aldı. Hatayspor'u bir alt lige uğurladı.

Hakem Deniz Kayatepe'nin deneyimsiz olduğu her haliyle belli. Trendyol Süper Lig'de dünkü ile beraber 4 maç yönetti. Hata üstüne hata yapan iki yardımcı ile Beşiktaş, MHK ve hakemler için deneme tahtası olamaz. Hatalı ofsayt yorumları, aut-korner kararları, topu oyunda tutacağım diye hatalı avantaj uygulamaları nizami şarjlara verilen fauller, Görkem ve Emrecan başta olmak üzere gösterilmeyen sarı kartlar! Acemileri sahaya salmak hakemleri gençleştirmek değildir. Futbol ekonomisini ve hakem atamayı bilmeyen TAS'ı bu akşam Rafa Silva'nın müthiş oyunu ile elde edilen farklı skor kurtardı. Beşiktaş lehine verilen ilk penaltı da Calvo ayağını uzattığında geç kalıyor Rafa Silva'yı çelmeliyor penaltı doğru. İkinci penaltıda Kamil Ahmet sağ kol açık genişliyor ve yüksek topu kolu ile oynuyor net penaltı ama hakem gördüğünü veremedi! VAR müdahalesi ile doğru penaltı geldi.