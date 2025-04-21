Hala eksikleri var

FIFA hakemi Oğuzhan Çakır, maça dandik iki üç faul düdükleri ile başladı. Futbolun doğal temaslarını çözme konusunda fauller sıkıntılı. Kontrolsüz girişleri dolayısıyla 10'da Skriniar'a ve 35'te Nurettin'e mutlak göstermediği sarılar var. Maçın önemli anı 42'de ceza alanı içinde Jeanvier'in Skriniar'ı formasından çekip kısmen itmesi var. Korner öncesi yaşanan bu pozisyonda tespit ettiğim kadarıyla top henüz oyuna girmemişti. Penaltı olmaz ama Jeanvier'e sarı göstermeliydi. İkili mücadeleleri çözmede sıkıntılar yaşayınca oyun kızıştı.

58'de Dzeko'nun şutunda Jeanvier'in sol koluna gelen topta, kol kapalı genişleme yok. 59'da kaleci Bilal topa vuruyor, Mert altta kalıyor temas kaçınılmaz. Her iki pozisyonda penaltı yok. Devam kararları doğru. Asla büyük kararları sahada veremeyen Oğuzhan Çakır, beni yanıltmadı. 72'de Gökhan'ın sol eli-kolu açık. Genişleyerek oynadığı için pozisyonu çözemedi, açık penaltıyı veremedi! VAR çağırdı. OFR'den doğru kararla penaltı geldi. Mobinglere karşı önlem alamıyor. Yer alma konusunda eksikleri devam ediyor. Hakemi olgunlaştırmadan, çabuklaştırılmış. FIFA kokartı takmanın ne derece hatalı olduğunun yegane göstergesi.