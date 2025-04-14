Yasin Kol’u kutlarım

Fenerbahçe, oyuna yoğun ön bölge baskısı yapmadan, nasıl olsa golü bulurum modunda başladı. İlk yarıda her iki takımda birer kafa vuruşunda Talisca ve Manaj ile gole yaklaştı. Ali Şaşal ve Livakovic başarılıydı. Fenerbahçe, Osayi ve Tadic ile sağ kanadı daha etkili kullandı. Topu kazandığında 3. bölgeye kalabalık yerleşiyor. Vites büyütmeden oynayan Fenerbahçe, Talisca'nın frikikten müthiş vuruşu ile golü buldu. Sivaspor dörtlü savunma önde Tolga ve Charisis ile oyun kurma ve taşıyacağı topları Manaj ile buluşturma çabası içinde. Fenerbahçe, ikinci yarıya golle başladı, rahatladı. Oyun kontrolünü aldı, dediğimiz anlarda Efkan'ın müthiş jeneriklik golü geldi. Sivaspor 1-2'den sonra çok mücadele etti, çok zorladı, lakin kalede Livakovic çok başarılıydı. Fenerbahçe, yıldız ve klas oyuncularla işi bitirdi. Zor deplasmandan çok değerli üç puanı almasını bildi.

Bu sezonun flaş hakemi Yasin Kol, sakin yapısı, duruşu, beden dili ve arka arkaya aldığı maçlar ile ülkemizin rol model hakemi konumuna geldi. Gösterdiği doğru kartların yanında göstermediği sarı kartları var. Daha önceki maçlarında sarı kartlarda daha cesur daha bonkördü, bu maçta farklıydı. Oyuncuların centilmen oluşu, hakemin işini kolaylaştırdı. Fenerbahçe, 29'da Radakovic'in Mert'e basit temasında devam kararı doğru. Ancak 50'de Mert- Charisis mücadelesinde Charisis sol dizi ile Mert'i bozuyor, elleri, kolları da masum değil... Sahada penaltı verilmeliydi. Çünkü Charisis topla değil takibiyle oynuyor. 31'de Sivasspor lehine verdiği frikikte Fenerbahçe barajı çok yakındı. 85'de Radokovic'in En-Nesyri'ye faulünde; 'Bariz Gol Şansı' sebebiyle direk kırmızı kart ile ihracı doğru. Bu kararını VAR'a bırakmadan sahada kendisi verdiği için Yasin Kol'u kutlarım.